Apple Watch SE 3が3万3580円に。初めての1本ならかなりアリ

Apple Watch SE 3(GPSモデル)

通常価格3万7800円→3万3580円（11％オフ）

Apple Watchの中では手を出しやすいSEシリーズが、さらに4220円引きのタイムセール中。「Apple Watchは気になるけど、まず使い勝手を試したい」という人を直撃する値下げです。

こんな人にオススメ：

✓ 初めてApple Watchを買う人

✓ iPhoneと連携して通知や健康管理をまとめたい人

✓ 高すぎない価格で定番モデルを選びたい人

常時表示や睡眠スコア、通知周りまでひと通り押さえていて、生活を少し便利にしたいという人にぴったり。高機能モデルほどの盛り盛り感はいらないけど、Apple Watchの基本機能は欲しいという人にオススメです。気になったらとりあえずカートに入れてご検討を。