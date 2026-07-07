Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第15回
310Hz対応のROGモニターが3万円台に。FPS勢の方、こちらです【Amazonプライムデー2026】
2026年07月07日 11時50分更新
ASUS ROG Strix XG259CMS
通常価格4万3893円→3万5800円（18％オフ）
ASUSの24.5型ゲーミングモニターが、いまなら8093円引き。最大310Hzの高速リフレッシュレートに対応しており、「敵の動きや入力への反応を少しでも見やすくしたい」というゲーマー向け。3万円台半ばまで下がった今は、240Hz級からのステップアップ候補としてもいい感じです。
こんな人にオススメ：
✓ FPSや格闘ゲームをよく遊ぶ人
✓ 240Hz級からもう一段上を狙いたい人
✓ USB-C接続も視野に入れたい人
ROGシリーズらしいゲーミング仕様に加え、USB-C接続も使えるため、デスクトップPCだけでなくノートPCとの接続も視野に入れやすいのがポイント。3万円台でASUSのROG系・310Hz対応モデルが手に入るなら、反応速度重視でモニターを買い替えたい人には手堅い選択肢ではないでしょうか？
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