310Hz対応のROGモニターが3万円台に。FPS勢の方、こちらです【Amazonプライムデー2026】

ASUS ROG Strix XG259CMS

通常価格4万3893円→3万5800円（18％オフ）

ASUSの24.5型ゲーミングモニターが、いまなら8093円引き。最大310Hzの高速リフレッシュレートに対応しており、「敵の動きや入力への反応を少しでも見やすくしたい」というゲーマー向け。3万円台半ばまで下がった今は、240Hz級からのステップアップ候補としてもいい感じです。

こんな人にオススメ：

✓ FPSや格闘ゲームをよく遊ぶ人

✓ 240Hz級からもう一段上を狙いたい人

✓ USB-C接続も視野に入れたい人

ROGシリーズらしいゲーミング仕様に加え、USB-C接続も使えるため、デスクトップPCだけでなくノートPCとの接続も視野に入れやすいのがポイント。3万円台でASUSのROG系・310Hz対応モデルが手に入るなら、反応速度重視でモニターを買い替えたい人には手堅い選択肢ではないでしょうか？