3780円なら買っちゃいたい。Fire TV Stick HDがほぼ半額に【Amazonプライムデー】

Amazon Fire TV Stick HD

通常価格6980円→3780円（46％オフ）

Fire TV Stick HDが3200円引き。4Kテレビは持っていないけど、家のテレビで動画サービスをまとめて見たいという人にはこれ。ぶっちゃけ、テレビはこれありきになっている感じもあります。

本体設計が新しくなり、付属のUSB-Cケーブルでテレビから電源が取れるようになっているので、旧モデルからの買い替えにもちょうどいいタイミングです。この機会にまずはカートへ。