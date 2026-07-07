Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第11回
ソニーWF-1000XM5が2万4000円。買っちゃいました【Amazonプライムデー】
2026年07月07日 11時00分更新
ソニー WF-1000XM5 BC
通常価格2万8200円→2万4000円（15％オフ）
ソニーの定番ノイキャン完全ワイヤレスが先行セールで4200円引き。型落ちではありますが、ソニーが誇る定番が2万5000円を切ったのは魅力的です。
こんな人にオススメ：
✓ 通勤・通学で周囲の音を減らしたい人
✓ 仕事のオンライン会議でも使いたい人
✓ 音質とノイズキャンセリングを両立したい人
VGP2025金賞で、音質も性能も折り紙つき。ハイレゾコンテンツをLDACで聴きたいというあなた、この機会は見逃せませんよ。ちなみにもう私は買ってしまいました。お先に失礼！！
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