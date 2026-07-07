ソニーWF-1000XM5が2万4000円。買っちゃいました【Amazonプライムデー】

ソニー WF-1000XM5 BC

通常価格2万8200円→2万4000円（15％オフ）

ソニーの定番ノイキャン完全ワイヤレスが先行セールで4200円引き。型落ちではありますが、ソニーが誇る定番が2万5000円を切ったのは魅力的です。

こんな人にオススメ：

✓ 通勤・通学で周囲の音を減らしたい人

✓ 仕事のオンライン会議でも使いたい人

✓ 音質とノイズキャンセリングを両立したい人

VGP2025金賞で、音質も性能も折り紙つき。ハイレゾコンテンツをLDACで聴きたいというあなた、この機会は見逃せませんよ。ちなみにもう私は買ってしまいました。お先に失礼！！