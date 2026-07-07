Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第4回
AirPods 4のノイキャン搭載モデルが6000円オフ。これはかなり狙い目【Amazonタイムセール】
2026年07月07日 09時50分更新
Apple AirPods 4 MXP93J/A
通常価格2万9800円→2万3800円（20％オフ）
AirPods 4のアクティブノイズキャンセリング搭載モデルが6000円引き。Apple純正の安心感があり、特にiPhoneとの相性を重視する人にはぴったりです。定価だと迷うところですが、2万5000円を切っている今なら検討の余地ありです。
こんな人にオススメ：
✓ iPhoneやiPadをよく使う人
✓ 通勤・通学でノイズを少しでも減らしたい人
✓ イヤホンは軽さと使いやすさを重視する人
初めてのAirPodsとしても選びやすい1台。「ほしいけどちょっと高いなー」と感じていた人におすすめです。旧モデルからの買い替えにもいいタイミングかもしれません。
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