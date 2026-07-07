AirPods 4のノイキャン搭載モデルが6000円オフ。これはかなり狙い目【Amazonタイムセール】

Apple AirPods 4 MXP93J/A

通常価格2万9800円→2万3800円（20％オフ）

AirPods 4のアクティブノイズキャンセリング搭載モデルが6000円引き。Apple純正の安心感があり、特にiPhoneとの相性を重視する人にはぴったりです。定価だと迷うところですが、2万5000円を切っている今なら検討の余地ありです。

こんな人にオススメ：

✓ iPhoneやiPadをよく使う人

✓ 通勤・通学でノイズを少しでも減らしたい人

✓ イヤホンは軽さと使いやすさを重視する人

初めてのAirPodsとしても選びやすい1台。「ほしいけどちょっと高いなー」と感じていた人におすすめです。旧モデルからの買い替えにもいいタイミングかもしれません。