Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第3回
AirPods Pro 3が5000円オフ。欲しかった人は今がかなり狙い目【Amazonタイムセール】
2026年07月07日 09時45分更新
Apple AirPods Pro 3 MFHP4J/A
通常価格3万9800円→3万4800円（13％オフ）
AppleのAirPods Proが5000円引きでタイムセール中。AirPodsは値下がりを待つより「欲しいタイミングでどれだけ下がっているか」が大事。今回は普段より手を出しやすい価格です。
こんな人にオススメ：
✓ iPhoneやApple製品をよく使う人
✓ 通勤・通学で静かに音楽や動画を楽しみたい人
✓ AirPods Proの買い替えを考えていた人
ノイズキャンセリングやiPhoneとの相性を重視するなら候補に入れたい一台。初めてのAirPods Proとしても、旧モデルからの乗り換え先としても、この値段なら検討する価値ありです。
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