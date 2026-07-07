モニター選び、失敗したくないならコレ。WQHD、180Hz対応で2万円台【Amazonプライムデー2026】

アイ・オー・データ IODATA EX-GDQ271JA

通常価格2万9980円→2万4999円（17％オフ）

アイ・オー・データの27型WQHDゲーミングモニターが、4981円引きでセール中。2560×1440ドットのWQHD解像度に対応しているため、フルHDよりも画面を広く使いやすく、ゲーム画面の精細感も高められるのが魅力です。最大180Hz対応なので、FPSやアクションゲームで動きのなめらかさを重視したい人も狙いやすい一台です。

こんな人にオススメ：

✓ FPSやアクションをよく遊ぶ人

✓ フルHDからWQHDへ上げたい人

✓ 日本メーカーの保証やサポートも重視したい人

解像度・リフレッシュレート・価格のバランスがいい実用派のゲーミングモニター。27インチWQHDならゲームの迫力と普段使いの見やすさを両立しやすく、180Hz対応で動きの速いタイトルにも対応しやすいのがポイント。派手さがない代わりに、失敗しにくい安心の1台です。