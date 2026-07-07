Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第17回
モニター選び、失敗したくないならコレ。WQHD、180Hz対応で2万円台【Amazonプライムデー2026】
2026年07月07日 13時10分更新
アイ・オー・データ IODATA EX-GDQ271JA
通常価格2万9980円→2万4999円（17％オフ）
アイ・オー・データの27型WQHDゲーミングモニターが、4981円引きでセール中。2560×1440ドットのWQHD解像度に対応しているため、フルHDよりも画面を広く使いやすく、ゲーム画面の精細感も高められるのが魅力です。最大180Hz対応なので、FPSやアクションゲームで動きのなめらかさを重視したい人も狙いやすい一台です。
こんな人にオススメ：
✓ FPSやアクションをよく遊ぶ人
✓ フルHDからWQHDへ上げたい人
✓ 日本メーカーの保証やサポートも重視したい人
解像度・リフレッシュレート・価格のバランスがいい実用派のゲーミングモニター。27インチWQHDならゲームの迫力と普段使いの見やすさを両立しやすく、180Hz対応で動きの速いタイトルにも対応しやすいのがポイント。派手さがない代わりに、失敗しにくい安心の1台です。
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