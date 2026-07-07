これはデスクを一気に強化したくなる… LGのOLEDモニターが3万8150円オフ【Amazonプライムデー2026】

LG UltraGear OLED 27GX700A-B

通常価格10万9800円→7万1650円（35％オフ）

LGの有機ELゲーミングモニターが、参考価格から3万8150円引きのセール中。27インチのWQHD解像度に加え、最大280Hzの高リフレッシュレートに対応しており、画質と速さのどちらも妥協したくない人には気になる一台です。

こんな人にオススメ：

✓ FPSや対戦ゲームをよく遊ぶ人

✓ 黒の締まりや映像のきれいさも重視したい人

✓ 長く使う前提で、少し上のクラスを選びたい人

有機ELパネルは暗いシーンの黒がしっかり沈み、コントラストの高い映像を楽しみやすいのが魅力。WQHDなら、27インチでも画面の精細感を確保しやすく、ゲームだけでなく動画視聴や普段の作業でも満足感があります。価格は安くないものの、画質・速さ・サイズ感をまとめてアップグレードしたい人にとっては検討すべきタイミングです。