Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第16回
これはデスクを一気に強化したくなる… LGのOLEDモニターが3万8150円オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月07日 12時00分更新
LG UltraGear OLED 27GX700A-B
通常価格10万9800円→7万1650円（35％オフ）
LGの有機ELゲーミングモニターが、参考価格から3万8150円引きのセール中。27インチのWQHD解像度に加え、最大280Hzの高リフレッシュレートに対応しており、画質と速さのどちらも妥協したくない人には気になる一台です。
こんな人にオススメ：
✓ FPSや対戦ゲームをよく遊ぶ人
✓ 黒の締まりや映像のきれいさも重視したい人
✓ 長く使う前提で、少し上のクラスを選びたい人
有機ELパネルは暗いシーンの黒がしっかり沈み、コントラストの高い映像を楽しみやすいのが魅力。WQHDなら、27インチでも画面の精細感を確保しやすく、ゲームだけでなく動画視聴や普段の作業でも満足感があります。価格は安くないものの、画質・速さ・サイズ感をまとめてアップグレードしたい人にとっては検討すべきタイミングです。
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