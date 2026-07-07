MSIのRTX 5060 Tiが2万円超オフ。グラボ更新するなら今でしょ【Amazonプライムデー】

MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS グラフィックスボード VD9140

通常価格8万608円→5万9800円（26％オフ）

MSIのGeForce RTX 5060 Tiが、2万円超の値引きで手に取りやすくなっています。「ミドルクラスでゲーム用PCをちゃんと更新したい」という人は要注目です。

こんな人にオススメ：

✓ フルHD〜WQHDあたりで遊ぶことが多い人

✓ そろそろGPUを新世代へ替えたい人

✓ 大きすぎないグラボを探している人

コンパクト寄りで静音性にも配慮されたモデルなので、ケース内のスペースや動作音が気になる人にも相性がよさげ。メモリもグラボも値上げ基調のいま、動くなら早めに！