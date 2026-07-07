Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第10回
「いつか買う」なら今かも。Kindleが20％オフで“許せる”値段に【Amazonプライムデー】
2026年07月07日 10時25分更新
Amazon Kindle
通常価格1万9980円→1万5980円（20％オフ）
Kindleの軽量定番モデルが4000円引きで、手に取りやすい価格です。スマホで読書すると、ついSNSを開いてしまいがち。「しっかり本だけを読む時間」を作りたい人に向けた一台です。
こんな人にオススメ：
✓ ついスマホを触って読書が進まない人
✓ 軽くて持ち歩きやすい電子書籍リーダーが欲しい人
✓ Kindle本をまとめて読みたい人
読書専用機としての完成度が高く、初めての電子書籍リーダーとしてオススメしたい1台。「気になっていたけどいつか」と言い続けてきたあなた、Kindleデビューのタイミングですよ。
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