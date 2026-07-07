Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第20回
MacBook Air派にもオススメ。キーボード付きSurface Proが4万8152円オフ【Amazonプライムデー2026】
2026年07月07日 13時45分更新
マイクロソフト Surface Pro（第11 世代）
通常価格24万9590円→20万1438円（19％オフ）
Surface Proがキーボード付きで4万8152円引き。あとからキーボードを買い足す必要がなく、届いてすぐ使いやすい構成です。外出先でも使いやすいWindows機を探している人には、かなりいい選択肢になってくるはず。
こんな人にオススメ：
✓ 外でも作業しやすい軽めのWindows機を探している人
✓ タブレット兼ノートの使い分けをしたい人
✓ Surfaceを本命候補として見ていた人
13インチクラスの画面で作業しつつ、必要に応じてタブレットのようにも使えるので、ノートPCより身軽に動かしたい人との相性が◎。Macのようにカフェでサッと出して使える、“ちゃんとしたWindows”がほしい人はぜひどうぞ。
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