MacBook Air派にもオススメ。キーボード付きSurface Proが4万8152円オフ【Amazonプライムデー2026】

マイクロソフト Surface Pro（第11 世代）

通常価格24万9590円→20万1438円（19％オフ）

Surface Proがキーボード付きで4万8152円引き。あとからキーボードを買い足す必要がなく、届いてすぐ使いやすい構成です。外出先でも使いやすいWindows機を探している人には、かなりいい選択肢になってくるはず。

こんな人にオススメ：

✓ 外でも作業しやすい軽めのWindows機を探している人

✓ タブレット兼ノートの使い分けをしたい人

✓ Surfaceを本命候補として見ていた人

13インチクラスの画面で作業しつつ、必要に応じてタブレットのようにも使えるので、ノートPCより身軽に動かしたい人との相性が◎。Macのようにカフェでサッと出して使える、“ちゃんとしたWindows”がほしい人はぜひどうぞ。