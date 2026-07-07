Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第12回
お風呂で漫画タイムしたい人へ。防水カラーKindleが1万円引き【Amazonプライムデー2026】
2026年07月07日 11時10分更新
Amazon Kindle Colorsoft
通常価格3万9980円→2万9980円（25％オフ）
Kindleのカラー対応モデルが、1万円引きで手に取りやすくなっています。漫画や雑誌など、見開きで読みたい本をよく読む人なら、モノクロKindleから乗り換えるいいチャンスです。
こんな人にオススメ：
✓ 漫画や雑誌をKindleでよく読む人
✓ 文字だけでなくカラー表紙も見やすくチェックしたい人
✓ 防水の読書端末を探している人
IPX8等級の防水性能で、お風呂で漫画タイムを楽しみたい人にもオススメ。最近Kindle漫画のセールも増えており、ここでカラー版を買ってしまえば積ん読の永久機関が完成しちゃうかもしれません。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第15回
デジタル310Hz対応のROGモニターが3万円台に。FPS勢の方、こちらです【Amazonプライムデー2026】
-
第14回
トピックスCORSAIRの32GB DDR5メモリが1万円超オフ。見た目も良いぞ！【Amazonプライムデー2026】
-
第13回
デジタルMSIのRTX 5060 Tiが2万円超オフ。グラボ更新するなら今でしょ【Amazonプライムデー】
-
第11回
デジタルソニーWF-1000XM5が2万4000円。買っちゃいました【Amazonプライムデー】
-
第10回
デジタル「いつか買う」なら今かも。Kindleが20％オフで“許せる”値段に【Amazonプライムデー】
-
第9回
デジタル3780円なら買っちゃいたい。Fire TV Stick HDがほぼ半額に【Amazonプライムデー】
-
第8回
デジタル4K対応Fire TVが4780円に。ここまで下がるとかなり欲しい【Amazonタイムセール】
-
第7回
デジタルこれは背中を押される… Apple Pencil Proが1万8800円に【Amazonプライムデー2026】
-
第6回
デジタルiPhone Air 512GBが3万8000円オフ。発売直後モデルでこれは強い【Amazonタイムセール】
-
第5回
デジタルApple Watch SE 3が3万3580円に。初めての1本ならかなりアリ
- この連載の一覧へ