お風呂で漫画タイムしたい人へ。防水カラーKindleが1万円引き【Amazonプライムデー2026】

Amazon Kindle Colorsoft

通常価格3万9980円→2万9980円（25％オフ）

Kindleのカラー対応モデルが、1万円引きで手に取りやすくなっています。漫画や雑誌など、見開きで読みたい本をよく読む人なら、モノクロKindleから乗り換えるいいチャンスです。

こんな人にオススメ：

✓ 漫画や雑誌をKindleでよく読む人

✓ 文字だけでなくカラー表紙も見やすくチェックしたい人

✓ 防水の読書端末を探している人

IPX8等級の防水性能で、お風呂で漫画タイムを楽しみたい人にもオススメ。最近Kindle漫画のセールも増えており、ここでカラー版を買ってしまえば積ん読の永久機関が完成しちゃうかもしれません。