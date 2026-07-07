これは背中を押される… Apple Pencil Proが1万8800円に【Amazonプライムデー2026】

Apple Pencil Pro

通常価格2万1800円→1万8800円（14％オフ）

Apple Pencil Proが3000円引きでセール中です。iPadでノートやイラストをよく使う人ほど大きな差。普段は高くて迷っていた私も「そろそろ買うか……」と背中を押されてしまったレベルです。

こんな人にオススメ：

✓ iPad AirやiPad Proで手書きをよく使う人

✓ ノートアプリやお絵描きの操作性を上げたい人

✓ 純正の安心感を重視してペンを選びたい人

必要な人にはしっかり価値があるアイテム。今使っているペンに物足りなさを感じているなら、値引き中の今は検討のタイミングです。