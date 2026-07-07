Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第7回
これは背中を押される… Apple Pencil Proが1万8800円に【Amazonプライムデー2026】
2026年07月07日 10時10分更新
Apple Pencil Pro
通常価格2万1800円→1万8800円（14％オフ）
Apple Pencil Proが3000円引きでセール中です。iPadでノートやイラストをよく使う人ほど大きな差。普段は高くて迷っていた私も「そろそろ買うか……」と背中を押されてしまったレベルです。
こんな人にオススメ：
✓ iPad AirやiPad Proで手書きをよく使う人
✓ ノートアプリやお絵描きの操作性を上げたい人
✓ 純正の安心感を重視してペンを選びたい人
必要な人にはしっかり価値があるアイテム。今使っているペンに物足りなさを感じているなら、値引き中の今は検討のタイミングです。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第16回
デジタルこれはデスクを一気に強化したくなる… LGのOLEDモニターが3万8150円オフ【Amazonプライムデー2026】
-
第15回
デジタル310Hz対応のROGモニターが3万円台に。FPS勢の方、こちらです【Amazonプライムデー2026】
-
第14回
トピックスCORSAIRの32GB DDR5メモリが1万円超オフ。見た目も良いぞ！【Amazonプライムデー2026】
-
第13回
デジタルMSIのRTX 5060 Tiが2万円超オフ。グラボ更新するなら今でしょ【Amazonプライムデー】
-
第12回
デジタルお風呂で漫画タイムしたい人へ。防水カラーKindleが1万円引き【Amazonプライムデー2026】
-
第11回
デジタルソニーWF-1000XM5が2万4000円。買っちゃいました【Amazonプライムデー】
-
第10回
デジタル「いつか買う」なら今かも。Kindleが20％オフで“許せる”値段に【Amazonプライムデー】
-
第9回
デジタル3780円なら買っちゃいたい。Fire TV Stick HDがほぼ半額に【Amazonプライムデー】
-
第8回
デジタル4K対応Fire TVが4780円に。ここまで下がるとかなり欲しい【Amazonタイムセール】
-
第6回
デジタルiPhone Air 512GBが3万8000円オフ。発売直後モデルでこれは強い【Amazonタイムセール】
- この連載の一覧へ