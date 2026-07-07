「VR気になる」で止まっていた人に。Meta Quest 3Sが5万円台に【Amazonプライムデー】

Meta Platforms Technologies Meta Quest 3S 128GB

通常価格59400円→50490円（15％オフ）

Meta Quest 3Sが8910円引きで、VRを試してみたかった人も手を伸ばしやすい価格になっています。しかも今回はGorilla Tagの限定特典付き。「気になるけど高そう」で止まっていた人は衝動買いのチャンスです。

こんな人にオススメ：

✓ VRゲームや没入型コンテンツを始めたい人

✓ ケーブルなしで気軽に遊びたい人

✓ まずは定番機から選びたい人

2時間以上のバッテリーやワイヤレスの手軽さも、最初の一台としてはかなり魅力的。VRデビューにいかがでしょう？