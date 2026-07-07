Amazon Prime Day（プライムデー）2026 これがオススメ 第1回
「VR気になる」で止まっていた人に。Meta Quest 3Sが5万円台に【Amazonプライムデー】
2026年07月07日 09時30分更新
Meta Platforms Technologies Meta Quest 3S 128GB
通常価格59400円→50490円（15％オフ）
Meta Quest 3Sが8910円引きで、VRを試してみたかった人も手を伸ばしやすい価格になっています。しかも今回はGorilla Tagの限定特典付き。「気になるけど高そう」で止まっていた人は衝動買いのチャンスです。
こんな人にオススメ：
✓ VRゲームや没入型コンテンツを始めたい人
✓ ケーブルなしで気軽に遊びたい人
✓ まずは定番機から選びたい人
2時間以上のバッテリーやワイヤレスの手軽さも、最初の一台としてはかなり魅力的。VRデビューにいかがでしょう？
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