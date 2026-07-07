「500万冊を3ヵ月間読み放題特典付き」のKindleシリーズがプライムデーで最大1万円OFF

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「Kindle Unlimited」を3ヵ月間試用できるKindle!?

Amazon Kindleシリーズに「500万冊以上の本・マンガ・雑誌・洋書が読み放題になるKindle Unlimited3ヵ月分付属」という、夢のようなモデルがプライムデーのセール対象に。

「Kindle Unlimited付きKindle Colorsoft」は1万円OFFの2万9980円、「Kindle Unlimited付きKindle Paperwhite」は9000円OFFの1万8980円、「Kindle Unlimited付きKindle」のブラックおよびマッチャが4000円OFFの1万5980円でそれぞれ販売中。なお、3ヵ月間の試用期間終了後は自動更新されるとのこと。

「Kindle Unlimited」はココが凄い！

500万冊以上が読み放題！

さまざまなジャンルの電子書籍500万冊以上が読み放題に。気になる書籍・雑誌の商品ページにKindle Unlimitedのバッジが付いていれば、そのままダウンロードして読み始められます。

色んな本にチャレンジできる！

「自分の好みに合わなかったら……」といった心配は必要ありません。1冊ずつ購入するわけではないので、合わないとわかったらもう一度、500万冊のなかから選び直せば良いだけです。

Kindle Colorsoft ブラック ＋ Kindle Unlimited（3ヵ月分。以降自動更新）

参考価格：39,980円

現在の価格：29,980円［1万円OFF］

Kindle Paperwhite ブラック ＋ Kindle Unlimited（3ヵ月分。以降自動更新）

参考価格：27,980円

現在の価格：18,980円［9000円OFF］

Kindle ブラック ＋ Kindle Unlimited（3ヵ月分。以降自動更新）

参考価格：19,980円

現在の価格：15,980円［4000円OFF］

Kindle マッチャ ＋ Kindle Unlimited（3ヵ月分。以降自動更新）

参考価格：19,980円

現在の価格：15,980円［4000円OFF］