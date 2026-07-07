Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第19回
【プライムデー】Kindleのキッズモデルが大幅値引き中！ 子供向け本の読み放題サービス付きだ急げ
2026年07月07日 12時00分更新
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Kindle Colorsoft/Paperwhiteのキッズモデルが特価
Amazonの電子書籍リーダーKindleシリーズのキッズモデル2機種がプライムデー特価。「Kindle Colorsoft キッズモデル ファンタジーリバーカバー」が23％OFFの3万2980円、「Kindle Paperwhite キッズモデル (16GB) スターフィッシュカバー」は30％OFFの2万980円でそれぞれ販売中。
「Kindle Colorsoft キッズモデル ファンタジーリバーカバー」は、通常の「Kindle Colorsoft」にファンタジーリバー柄の専用カバーが付いたバージョン。2000冊以上の子ども向けの本が読み放題のサービス「Amazon Kids+」の12ヵ月間無料試用も付いてきます。絵本などをカラーで読めるのは大きなメリットでしょう。
一方、「Kindle Paperwhite キッズモデル (16GB) スターフィッシュカバー」は、通常の「Kindle Paperwhite」に専用カバーが付属したバージョン。こちらにも「Amazon Kids+」の無料試用が6ヵ月分付いてきます。
キッズモデルの特徴
専用のキッズカバー付属！
どちらにもKindleの画面を覆う専用カバーが付属。閉めるとスリープ、開くと電源がオンになるので無駄なバッテリー消費を抑えられます。
期間限定で「Amazon Kids+」無料試用！
年齢に合わせたコンテンツが楽しめるだけでなく、利用状況を確認したり、利用時間の制限などができたりするペアレンタルコントロール機能も完備。Colorsoft キッズモデルは12ヵ月間、Paperwhite キッズモデルは6ヵ月間、それぞれ使い放題になります。
Kindle Colorsoft キッズモデル ファンタジーリバーカバー
参考価格：42,980円
現在の価格：32,980円［1万円OFF］
Kindle Paperwhite キッズモデル (16GB) スターフィッシュカバー
参考価格：20,980円
現在の価格：29,980円［9000円OFF］
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