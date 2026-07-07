Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第18回
カラーで読める「Kindle Colorsoft」がプライムデー期間中は驚異の1万円引き！
2026年07月07日 12時00分更新
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カラー対応Kindleが1万円OFF！
カラー対応の電子書籍リーダー「Kindle Colorsoft」がAmazonプライムデーで特価セール中。現在は1万円OFFの2万9980円で販売中です。
「Kindle Colorsoft」は7インチのカラーディスプレーを搭載しており、これまでモノクロで見るしかなかった画集やマンガのカラーページがより楽しめます。解像度はモノクロが300ppi、カラーは150ppi。バッテリーはフル充電で最大約8週間持続します。
また、IPX8等級の防水性能を有しており、お風呂での読書がはかどるでしょう。ストレージは16GBで、一般的な単行本を数千冊分保存できます。本体色はブラックのみ。
Kindle Colorsoftの特徴
カラーEインクで色彩を実現！
電子ペーパーと言えば「階調こそ存在するものの、基本的にモノクロ表示」というのが常識でしたが、ここ数年でカラータイプの電子ペーパーが普及し始めています。Kindle Colorsoftはそうしたカラー対応機の1つ。液晶などと比べるとその色彩はかなり淡く、発展途上を感じさせるものですが、それでもマンガの表紙やカラー原稿などに感動できるのはKindleシリーズ唯一無二の特徴でしょう。
どこへでも持ち歩ける！
サイズは縦176.7×横127.6×厚さ7.8mm、重量215g。かさばらないのでカバンの隅に詰め込んで持ち歩けます。旅のお供にちょうど良いかも。
当然、モノクロでも読みやすい！
カラーが特徴の「Kindle Colorsoft」ですが、これまでのKindleシリーズ同様、反射抑制スクリーンを搭載しており、当然ながらモノクロページも読みやすいですよ！
参考価格：39,980円
現在の価格：29,980円［1万円OFF］
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