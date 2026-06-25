『蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』の店頭体験会も開催！
『白き鋼鉄のX 1+2』のSwitch 2／Switchダウンロード版の予約を開始！パッケージ版購入者向けの店頭抽選会も開催決定
インティ・クリエイツは6月25日、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）で発売予定の『白き鋼鉄のX（イクス） 1+2 デュアルコレクション』について、Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用ダウンロード版の予約を開始したと発表。
既発タイトル所持者を対象に50％オフの特別割引キャンペーンも実施している。
ゲームの発売日は、2026年7月9日予定。ダウンロード版の価格は、Switch／PS5／Steam版が4390円、Switch 2版が4980円だ。パッケージ版などの価格は、下記のゲーム情報を確認してほしい。
▼予約ページはこちら
Nintendo Switch 2：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000126229
Nintendo Switch：https://store-jp.nintendo.com/item/software/D70010000119604
●既発タイトル所持者を対象に50％オフの特別割引キャンペーンを実施中！
Nintendo Switch 2／Nintendo Switch用ダウンロード版は、既発タイトル所持者を対象に50％オフの特別割引キャンペーンを実施中。既発タイトルのダウンロード版を持っている人は、この機会にぜひ予約購入をしてみてはいかがだろうか。
【キャンペーン概要】
対象者：下記タイトルのNintendo Switch用ダウンロード版を両方購入済みの人
①白き鋼鉄のX（イクス） THE OUT OF GUNVOLT
②白き鋼鉄のX（イクス） 2
実施期間：2026年6月25日～7月22日23時59分
割引率：50％オフ
■2026年7月11日に『白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション』店頭抽選会を開催！
『白き鋼鉄のX（イクス） 1+2 デュアルコレクション』の発売週の週末7月11日に、パッケージ通常版、および、パッケージ限定版の購入者を対象とした抽選会を実施。会場は東京秋葉原のトレーダー2号店の店頭となる。
景品には、出演声優のサイン色紙、RoRo役の峯田茉優さんのサイン入りRoRoクッションや、キャラクターシールなど魅力的な景品が目白押し。参加賞として発売記念ボストカードのプレゼントもあるので、ぜひ立ち寄ってみよう。
【開催概要】
開催日時：2026年7月11日 11時～17時
開催場所：トレーダー秋葉原2号店（https://www.e-trader.jp/akiba-trader-a102/）
参加対象者：
『白き鋼鉄のX（イクス） 1+2 デュアルコレクション』パッケージ版（通常版、限定版）の購入者
※どの店舗で購入しても対象となります。
※ご購入いただいた事を証明する物（レシートや通販の場合は納品書など、ご購入店舗名が確認できるメールが印刷されたもの）をご持参下さい。
※本商品1本ご購入につき1回の抽選ができます。
※1回の抽選で連続5回までの抽選となります。6回目以降は再度列にお並び頂きます。
景品一覧：
A賞：出演声優陣サイン色紙（5名×各3点）
・内田雄馬さん……アキュラ役
・峯田茉優さん……RoRo役
・花守ゆみりさん……コハク役
・石川由依さん……ブレイド役
・諸星すみれさん……ヌル役
B賞：峯田茉優さんサイン入りRoRoクッション（3点）
C賞：『白き鋼鉄のX（イクス）1+2 デュアルコレクション』キャラシール
参加賞：発売記念ポストカード
■『蒼き雷霆 ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』の店頭体験会を併催！
『白き鋼鉄のX（イクス） 1+2 デュアルコレクション』の店頭抽選会にあわせて、『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』の店頭体験会を併催する。
『蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト トライアングル エディション Nintendo Switch 2 Edition』の新モードで追加される追加シナリオ「蒼き雷霆（アームドブルー） ガンヴォルト GX」が体験可能だ。ゲームをプレイした人には、缶バッチ全3種から1個をプレゼント。
おなじみの“ライブノベル”による演出をはじめ、新ウェポンや、2人のシナジーによる「インスピレーション」システムを体験できるチャンスなので、ぜひとも参加しよう。
【開催概要】
開催日時：2026年7月11日 11時～17時
開催場所：トレーダー 秋葉原2号店（https://www.e-trader.jp/akiba-trader-a102/）
【ゲーム情報】
タイトル：白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション
白き鋼鉄のX 1+2 デュアルコレクション Nintendo Switch 2 Edition
ジャンル：アクション
販売：インティ・クリエイツ
プラットフォーム：Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PlayStation 5／PC（Steam）
発売日：2026年7月9日予定
価格：
Switch／PS5パッケージ通常版：5830円
Switch 2パッケージ通常版：6930円
Switch／PS5パッケージ限定版：1万3750円
Switch 2パッケージ限定版：1万4960円
Switch／PS5／Steamダウンロード版：4390円
Switch 2ダウンロード版：4980円
※SwitchからSwitch 2へのアップグレードパスは590円。
※PC（Steam）はダウンロード版のみ。
CERO：B（12才以上対象）
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