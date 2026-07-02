ナイス判断！「鬼武者」発売日を9月4日へ前倒し ただしSwitch 2ダウンロード版は再予約が必要に
カプコンは7月2日、「鬼武者」シリーズ完全新作「鬼武者 Way of the Sword」の発売日を、9月25日から9月4日へ変更すると発表した。予定より3週間早い前倒しとなる。
注意点として、Nintendo Switch 2のダウンロード版については発売日変更に伴って、予約が自動キャンセルされているとのこと（ストア側の仕様）。そのため、あらためて予約し直す必要がある。
※記事執筆時点では、ストアから本作のページが削除されていました
前倒しの理由は「本作をより早く皆様にお届けできるようにするため」とのこと。ユーザーからは「ナイス判断！」「延期はよく聞くが前倒しなんてあんの!?」「プラグマタも前倒しだったな」など、歓迎する声が多数寄せられていた。
いっぽうで「嬉しいけどその週ほかにも買うゲームあるんだよな」と、スケジュールが狂ったと複雑な思いを抱くユーザーも。
9月付近には、以下の通り注目タイトルが目白押しとなっており、どのゲームを買って遊ぶかユーザーから嬉しい悲鳴があがっている。
●「The Blood of Dawnwalker（9月3日）」
●「僕のヒーローアカデミア All's Justice（9月3日）」
●「三國志14 with パワーアップキット Complete Edition（9月10日）」
●「Marvel's Wolverine（9月15日）」
●「ファイアーエムブレム 万紫千紅（9月17日）」
●「空の軌跡 the 2nd（9月17日）」
●「SILENT HILL： Townfall（9月24日）」
●「真・三國無双2 with 猛将伝 Remastered（10月1日）」
●「ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE（10月2日）」
なお、本作は体験版も配信中なので、気になった人はまず遊んでみてはいかがだろうか。データの引継ぎはできないが、体験版セーブデータ特典の用意はあるとのこと。遊んだ後も削除せず、製品版発売まで残しておこう。
【ゲーム情報】
タイトル：鬼武者 Way of the Sword
ジャンル：剣戟アクション
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）
発売日：2026年9月4日予定
価格：
通常版：8990円（パッケージ／ダウンロード）
デラックスエディション：9990円（ダウンロード）
プレミアムデラックスエディション：1万990円（パッケージ／ダウンロード）
プレイ人数：1人
CERO：Z（18歳以上対象）
©CAPCOM
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