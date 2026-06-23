カプコンは6月23日、同社の最新情報をお届けする「カプコンスポットライト」の配信が決定したと発表。配信日時は、2026年6月26日朝6時より。

番組では、『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』の有料ダウンロードコンテンツの追加サイドストーリー「ルディ編」についての詳細を番組内で紹介。

そして、体験版も配信中の剣戟アクションゲームシリーズ最新作『鬼武者 Way of the Sword』の最新情報、さらに王道ファンタジーの世界での冒険に新たな遊びが加えられた『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』の続報にも期待しよう。

番組ナレーターには声優の子安武人さんを迎え、約30分の配信時間を予定している。

▼「カプコンスポットライト」告知映像

https://www.youtube.com/watch?v=zvXPsm5ZGqI

【番組配信概要】

「カプコンスポットライト」

・配信日時：2026年6月26日朝6時～

・特設サイト：https://www.capcom-games.com/showcase/spotlight/

■主な紹介タイトル

●『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』

［Nintendo Switch 2 ／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］

●『鬼武者 Way of the Sword』

［PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Windows／Steam／Epic Games Store）／Nintendo Switch 2］

●『ドラゴンズドグマ 2：ダークアリズン』

［Nintendo Switch 2 ／PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam）］

●ナレーター

番組ナレーションは、さまざまな作品にて声優として活躍中の子安武人さんが担当。

※放送時間は約30分を予定しております。

※予告なく配信日時が変更になる可能性がございます。

※本番組は年齢制限のあるタイトルの紹介を含みます。

■「カプコンスポットライト」の配信にあわせ、配信者によるミラー配信も実施！

お気に入りの配信者と一緒に盛り上がりながら、カプコンタイトルの最新情報をリアルタイムで楽しめるミラー配信も実施。さらに「Capcom Creators JP（CCJP）」メンバーによるミラー配信も実施する。6月26日の朝は、みんなで一緒に「カプコンスポットライト」を楽しもう。

●「カプコンスポットライト」ミラー配信 YouTubeチャンネル（50音順・敬称略）

・兄者弟者

https://www.youtube.com/@norunine

・天川はの/AmakawaHano

https://www.youtube.com/@amakawa_hano

・Oga Ch.荒咬オウガ

https://www.youtube.com/@AragamiOga

・おついちTube

https://www.youtube.com/@otsuichi

・カニカマ

https://www.youtube.com/@Kanikama-Sketoda

・ガンサーの抹茶

https://www.youtube.com/@gunlancehaiizo

・ギン

https://www.youtube.com/@ginjogames

・Koyori ch. 博衣こより - holoX -

https://www.youtube.com/@HakuiKoyori

・ごりらぱんてぃ

https://www.youtube.com/@gorillapanty

・桜ころみん coromin Ch

https://www.youtube.com/@coromin

・獅子神レオナ/レオナちゃんねる

https://www.youtube.com/@Leona_Shishigami

・タカティン

https://www.youtube.com/@takatexin

・たきえい

https://www.youtube.com/@Takiei

・茶々茶(chachacha)

https://youtube.com/channel/UCfVvZGS8d2AFrvoX6zT5mDg?si=oHcoOirPmn4OqlRd

・なべぞーチャンネル

https://www.youtube.com/@nabezounko

・ハニワ

https://www.youtube.com/@haniwa_yukkuri

・マンボウとキリンのモンハン実況

https://www.youtube.com/@ManboutoKirin

・皆で一緒にモンハンライフ

https://youtube.com/channel/UCawnXB18xMuQXc8b9PIwCPw?si=LTbMLUSvt9z_fw4u

・よしなま

https://www.youtube.com/@yoshinama0130

・Ran Channel / 日ノ隈らん

https://www.youtube.com/@Ran_Hinokuma

・Riel Ch. 桃園りえる

https://www.youtube.com/@riel_momozono

■「カプコンスポットライト」みんなで観ようキャンペーンも本日より開催！

番組の配信決定を記念して、Amazonギフトカード3000円分が抽選で合計10名に当たるキャンペーンを開催中。ぜひ参加して、「カプコンスポットライト」の配信をみんなで楽しもう。キャンペーン期間は、2026年6月29日13時まで。

・賞品

Amazonギフトカード 3000円分……10名

※画像はイメージです。

※本キャンペーンは株式会社カプコンが実施するものであり、Amazon社およびびX社は実施に関与していません。

※AmazonはAmazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。

※デジタルカードおよびデジタルコードの再発行は致しかねます。

※賞品は予告なく変更となる可能性がございます。予めご了承ください。

・参加方法

1. CAPCOM公式Xアカウント（@capcom_official）をフォロー

2 .キャンペーンポストをリポスト

・「カプコンスポットライト」みんなで観ようキャンペーンサイト

https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260623/spotlight202606_cp/

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