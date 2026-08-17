カプコンは8月17日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）で発売予定の剣戟アクションゲーム『鬼武者 Way of the Sword』について、キャラクターを紹介する映像企画「鬼武者奇録帖」を実施。

本企画では、主人公・武蔵の鬼の篭手に宿る「鬼の佳人（声:遠藤 綾さん）」が語り手を担当。登場キャラクターたちの生き様や宿命、そして立ちはだかる強敵たちとの因縁を、全9回にわたって順次公開予定だ。

ゲームの発売日は2026年9月4日予定、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版ともに8990円。そのほかのエディションも用意されているので、詳しくは下記のゲーム情報を確認してほしい。

▼「鬼武者奇録帖」

https://www.capcom-games.com/onimusha/ws/ja-jp/curiouscases/

■語り手紹介：鬼の佳人（声：遠藤 綾さん）

宮本武蔵の「鬼の篭手」に宿る、鬼の一族の女性。普段は篭手の中から武蔵の戦いを補佐し、時に助言を与える存在だが、必要となればその姿を現すこともある。

本企画では彼女の目線と声（声：遠藤 綾さん）を通して、『鬼武者 Way of the Sword』の物語と強敵たちの存在が語られていく。

本日公開したキャラクターは主人公「宮本武蔵」（声：細谷 佳正さん）だ。

宮本武蔵は、「剣の道」を極めるべく、京都に現れた血気盛んな武芸者。しかしその道は、鬼の力によって奇怪な方向へと曲がりくねっていく……。

■今後の公開スケジュール

【2026年8月19日公開予定】 「佐々木巌流」（声：岡本 信彦さん）

【2026年8月21日公開予定】 「羅掌願」（声：間宮 康弘さん）

【2026年8月25日公開予定】 「酒吞童子」（声：拝 真之介さん）

【2026年8月27日公開予定】 「大唾拉」（声：三宅 健太さん）

【2026年8月31日公開予定】 ※今後公開予定

【2026年9月1日公開予定】 「道狂」（声：ふしだ りほさん）

【2026年9月2日公開予定】 ※今後公開予定

【2026年9月3日公開予定】 ※今後公開予定

【ゲーム情報】

タイトル：鬼武者 Way of the Sword

ジャンル：剣戟アクション

販売：カプコン

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）

発売日：2026年9月4日予定

価格：

通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）

デラックスエディション：9990円（ダウンロード版）

プレミアムデラックスエディション：1万990円（パッケージ版／ダウンロード版）

Art & Music Collection 通常版：1万6690円（パッケージ版）

Art & Music Collection プレミアムデラックスエディション：1万8690円（パッケージ版）

※パッケージ版の通常版、プレミアムデラックスエディションはPS5／Switch 2 のみ。

※イーカプコン専売のArt & Music Collectionの対応ソフトはPS5のみ。グッズ単体での販売もあり（8800円）。

プレイ人数：1人

CERO：Z（18歳以上対象）