本日より公式YouTube・SNSにて随時公開！
『鬼武者 Way of the Sword』のショート動画企画：「鬼武者 剣の道ショート」が始動！
カプコンは7月13日、PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）向け剣戟アクションゲーム『鬼武者 Way of the Sword』について、戦闘要素をはじめ、幻魔や強敵、ステージなど、さまざまなゲーム要素をショート動画で紹介する新企画「鬼武者 剣の道ショート」が始動。
ゲームの発売日は2026年9月4日、価格は通常版のパッケージ版／ダウンロード版が8990円。そのほかのエディションも用意されているので、下記のゲーム情報を確認してほしい。
本日配信された記念すべき第1回は「一閃5連発！これぞ鬼武者！」。「鬼武者」シリーズの代表的なアクション「一閃」により、空前絶後のバッサリ感を体感できるような動画となっている。
「鬼武者 剣の道ショート」はYouTube/カプコンチャンネルをはじめ、「鬼武者」シリーズ公式Xアカウント、CAPCOM公式TikTokアカウントで随時公開予定。発売日まで本作の魅力を余すことなく紹介していくので、お見逃しなく。
▼『鬼武者 Way of the Sword』「鬼武者 剣の道ショート」No.1
https://youtube.com/shorts/QNrYw6c8nIk
※画像は開発中のものです。
※一部、敵の死亡時の表現を「切断表現なし」設定で撮影しています。
■物語序盤が遊べる体験版も配信中！
体験版『鬼武者 Way of the Sword DEMO』では、清水寺ステージの中で受け流し・弾き・一閃・鬼ノ武具・魂吸収といった戦闘アクションを試せるほか、宿敵「佐々木巌流」との戦いも楽しめる。バッサリ感あふれる剣戟アクションを体験しよう。
https://www.capcom-games.com/onimusha/ws/ja-jp/demo/
■グッズ同梱版『鬼武者 Way of the Sword - Art & Music Collection』が予約受付中！
CAPCOM公式通販サイト「イーカプコン」では、PS5版『鬼武者 Way of the Sword』の世界観を目と耳で楽しむことができる『鬼武者 Way of the Sword - Art & Music Collection』が予約受付中だ。
本編に収録される数多のオリジナル楽曲の中から、サウンド担当自ら厳選した珠玉の14曲を収録したアナログ盤「Vinyl Soundtrack」（LP/1枚）と、今作のために制作されたビジュアルアートや貴重な設定画などをLPジャケットサイズ64ページの大ボリュームで収録した「Art Book」がセットになっている。
さらにこの2つを一緒に収納できる特製スリーブが付属するほか、レコードプレーヤーを持っていない人も安心のMP3データのダウンロードコードが付属する。
なお、ゲームソフトが付属しない「グッズセット単品」も予約受付中だ。
※内容・仕様は予告なく変更になる場合がございます。
※「Art Book」にはネタバレ要素が含まれますため、ゲームクリア後に開封されることをお勧めいたします。
PS5『鬼武者 Way of the Sword - Art & Music Collection プレミアムデラックスエディション』……1万8690円
PS5『鬼武者 Way of the Sword - Art & Music Collection 通常版』……1万6690円
『鬼武者 Way of the Sword - Art & Music Collection グッズ単品』……8800円
▼予約はこちら！
https://www.e-capcom.com/sp/onimusha/ws/
【ゲーム情報】
タイトル：鬼武者 Way of the Sword
ジャンル：剣戟アクション
販売：カプコン
プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／PC（Steam／Epic Games Store／Windows）
発売日：2026年9月4日予定
価格：
通常版：8990円（パッケージ版／ダウンロード版）
デラックスエディション：9990円（ダウンロード版）
プレミアムデラックスエディション：1万990円（パッケージ版／ダウンロード版）
Art & Music Collection 通常版：1万6690円（パッケージ版）
Art & Music Collection プレミアムデラックスエディション：1万8690円（パッケージ版）
※パッケージ版の通常版、プレミアムデラックスエディションはPS5／Switch 2 のみ。
※イーカプコン専売のArt & Music Collectionの対応ソフトはPS5のみ。グッズ単体での販売もあり（8800円）。
プレイ人数：1人
CERO：Z（18歳以上対象）
©CAPCOM
※本リリース内容は日本国内向けの情報です。記載の内容は予告なく変更となる場合があります。
※Nintendo Switchは任天堂の商標です。
※"PlayStation"は株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。
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