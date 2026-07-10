Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第52回
ノートPCが44％オフはさすがに見逃せない！ Lenovo「IdeaPad Slim 3」がセール中
2026年07月10日 13時00分更新
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7月7日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」に、レノボのノートPC「IdeaPad Slim 3（15.3型）」が登場！参考価格から44%オフの11万4800円で販売されています。
IdeaPad Slim 3（15.3型）は、ノートPCとしてはやや大きめの15.3型ディスプレーを搭載した製品。CPUは「Ryzen 7 170」で、16GBメモリー（増設不可）と512GBストレージを組み合わせた構成です。
外部接続端子はPD給電とDisplayPort出力対応に対応したUSB-Cポート（1口）にくわえて、USB-AポートやHDMIなどを装備。OSはWindows 11 Homeがプリインストールされています。
本体重量が1kgを超えるため、事務所や自宅で使う「半据え置き型運用」に向いたマシンといえるでしょう。
|Image from Amazon.co.jp
|Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 15.3インチ AMD Ryzen™ 7 170 プロセッサー メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365試用版 Windows11 バッテリー駆動17.4時間 重量1.59kg ルナグレー 83K7011QJP ノートPC
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