ノートPCが44％オフはさすがに見逃せない！ Lenovo「IdeaPad Slim 3」がセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

7月7日から先行セールが始まった2026年「Amazonプライムデー」に、レノボのノートPC「IdeaPad Slim 3（15.3型）」が登場！参考価格から44%オフの11万4800円で販売されています。

IdeaPad Slim 3（15.3型）は、ノートPCとしてはやや大きめの15.3型ディスプレーを搭載した製品。CPUは「Ryzen 7 170」で、16GBメモリー（増設不可）と512GBストレージを組み合わせた構成です。

外部接続端子はPD給電とDisplayPort出力対応に対応したUSB-Cポート（1口）にくわえて、USB-AポートやHDMIなどを装備。OSはWindows 11 Homeがプリインストールされています。

本体重量が1kgを超えるため、事務所や自宅で使う「半据え置き型運用」に向いたマシンといえるでしょう。