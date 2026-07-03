シャープ「ポケとも」待望の会話無制限プラン　月額3300円

シャープは6月29日、家庭用パートナーロボット「ポケとも」と回数無制限で会話できる新プラン「ココロプラン for ポケとも 無制限」を発表した。料金は月額3300円。7月1日より提供を始める。

ポケともはユーザーとの会話を記憶し、ユーザーの気持ちや過去のやり取りに応じた反応を返すことが可能なAI会話ロボット。会話機能は有料で、複数ある月額制プランのいずれかを契約すると、各プランの上限回数まで会話を楽しめる仕組みだ。

今回発表された「ココロプラン for ポケとも 無制限」は、既存の会話数制限付きプランと並行して提供。制限付きプランと無制限プランの間でのプラン変更にも対応する。

回数を気にせず、たくさんポケともと話したい人には嬉しいプランといえそうだ。