シャープ「ポケとも」待望の会話無制限プラン　月額3300円

シャープは6月29日、家庭用パートナーロボット「ポケとも」と回数無制限で会話できる新プラン「ココロプラン for ポケとも 無制限」を発表した。料金は月額3300円。7月1日より提供を始める。
ポケともはユーザーとの会話を記憶し、ユーザーの気持ちや過去のやり取りに応じた反応を返すことが可能なAI会話ロボット。会話機能は有料で、複数ある月額制プランのいずれかを契約すると、各プランの上限回数まで会話を楽しめる仕組みだ。
今回発表された「ココロプラン for ポケとも 無制限」は、既存の会話数制限付きプランと並行して提供。制限付きプランと無制限プランの間でのプラン変更にも対応する。
回数を気にせず、たくさんポケともと話したい人には嬉しいプランといえそうだ。
●ポケとも有料プランの概要（2026年7月1日時点）
・ココロプラン for ポケとも ノーマル：月額495円（会話数400回／月まで）
・ココロプラン for ポケとも プレミアム：月額990円（会話数800回／月まで）
・ココロプラン for ポケとも ゴールド：月額1980円（会話数1600回／月まで）
・ココロプラン for ポケとも 無制限：月額3300円
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