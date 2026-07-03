Amazonプライム、人気映画「プロジェクト・へイル・メアリー」見放題に

アマゾンは7月2日、Prime Videoの独占見放題作品に映画「プロジェクト・ヘイル・メアリー」を追加することを公表した。配信開始は7月3日を予定している。
『プロジェクト・ヘイル・メアリー』は、作家アンディ・ウィアー氏のベストセラー小説が原作のSF映画。
監督を「スパイダーマン：スパイダーバース」のフィル・ロード氏とクリストファー・ミラー氏が、主演俳優兼プロデューサーを「ラ・ラ・ランド」のライアン・ゴズリング氏がそれぞれ務めるなど、ハリウッドの豪華メンバーが集まった注目作に仕上がっている。
本作の舞台は、未知の原因で太陽のエネルギーが奪われた世界。地球凍結による人類滅亡を防ぐため、11.9光年先の星へ向かう計画に抜擢されたのは、中学校で理科を教える教師グレースだった。
人類の命運をかけ、片道切符で宇宙へ旅立った彼にどんな未来が待っているのか……。
気になる人は、さっそくアマプラをチェックしてみよう。
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