第263回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
ノートPC「mouse A4-A5U01SR-B/EX」がオススメ!!
4万円引きなのにOfficeソフトまでついてくる！使い勝手の良い14型ノートPCがセール価格でお買い得！：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、使い勝手の良い14型ノートPC「mouse A4-A5U01SR-B/EX」です。7月30日までのセール価格でお買い得となっています。
mouse A4-A5U01SR-B/EXは、ホームからビジネスまで幅広い用途で活躍できそうな14型ノートPCです。
CPUには「Ryzen 5 7430U」（6コア/12スレッド、最大4.3GHz）を採用し、システムメモリーは16GB（8GB×2）、ストレージはM.2 NVMe 500GBを搭載。動画鑑賞やOfficeソフト使用といった普段使いには十分なパフォーマンスです。
液晶ディスプレーは14型1920×1080ドットのノングレアタイプ。ディスプレー部分は180度開閉もできます。重さは約1.34kgで、特別に薄型軽量というわけではありませんが、カバンに入れて持ち運ぶことも特に苦になりません。アメリカ国防総省制定のMIL規格（MIL-STD-810H）に準拠した頑強さと信頼性を持っているので、屋外でも気兼ねなく使えそうです。
徳永さんによると「パソコン購入時にはOfficeソフトを同時購入する人が多くいるので、標準でMicrosoft 365 Personal（24か月版）を搭載するモデルをセール価格で用意しました」とのこと。
ちなみに、Microsoft 365 Personal（24か月版）は、3ヵ月間の試用後にサブスクリプション契約の「Microsoft 365 Personal」のまま使い続けるか、永続版の「Office Home & Business 2024」に無料で切り替えるかを選べるライセンス形態です。
持ち運びも苦にならないサイズで、ホームユースからビジネスユースまで幅広く活躍できる14型ノートPCをお買い得なセール価格でゲットできる、この機会をお見逃しなく！
|mouse A4-A5U01SR-B/EXの主なスペック
|ディスプレー
|14型液晶（1920×1080ドット、ノングレア）
|CPU
|AMD Ryzen 5 7430U（6コア/12スレッド、最大4.3GHz）
|メモリー
|16GB（8GB×2）
|ストレージ
|500GB SSD（NVMe）
|グラフィックス
|Radeon Graphics
|無線機能
|Wi-Fi 6E、Bluetooth 5
|インターフェース
|USB Type-A（3.0 Gen1、5Gbps）×2、USB Type-C（3.1 Gen2、10Gbps、PD、画面出力対応）×1HDMI、4極ヘッドセット端子、microSDカードリーダー
|ウェブカメラ
|200万画素（プライバシーシャッター付き）
|バッテリー駆動時間
|動画再生：約5時間、アイドル状態：約8.5時間（JEITA測定法 Ver.3.0）
|消費電力
|標準時約6.04W、最大時約65W、スリープ時約0.52W
|サイズ/重量
|325（W）×218（D）×21.8（H）mm/約1.34kg
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
|Officeソフト
|Microsoft 365 Personal（24か月版）
|店頭価格
|15万9800円
どんな壊れたPCでも最大7700円で引き取る下取り増額キャンペーン
現在、マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップでは、パソコン（全ブランド対象）の購入と同時に不要なパソコンを下取りした場合の下取り額を増額するキャンペーンを実施中です。
通常、下取り額が1100円のところ7700円となり、パソコン購入時の値引きに適用されます。キャンペーン期間は6月17日～8月18日まで。
下取りするパソコンの状態は問わないとのこと。捨てるのも億劫になっていた古いパソコンや壊れたパソコンが家にある場合は、この機会にキャンペーンでお得な値引きに変えちゃいましょう！
Core Ultra 7×RTX 5070 Tiの怪物機も降臨！
「夏のボーナスSALE」開催中
そのほか、マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップでは、今回オススメとなったmouse A4-A5U01SR-B/EXも対象の店舗限定セール「夏のボーナスSALE」を実施中です。期間は6月26日から7月30日まで。
店長の徳永さんにセール対象モデルからもう1台オススメモデルを聞いたところ、Intelの最新デスクトップCPU「Core Ultra 7 270K Plus」と「GeForce RTX 5070 Ti」を搭載したゲーミングPC「G-Tune DG-I7G7T/EX」（店頭価格54万9800円）がオススメと話していました。
その他にも色々とお買い得モデルがあるので、セール特設サイトをぜひチェックしてください！
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