NEXTGEAR×にじさんじ甲子園2026！ 限定ゲーミングPC4機種が登場

マウスコンピューターのゲーミングパソコンブランド「NEXTGEAR」は、8月6日から8月31日11時まで、「にじさんじ甲子園2026」への協賛を記念した「にじさんじ甲子園2026応援モデル」を販売する。販売するのはデスクトップパソコン2製品・全4モデルで、いずれもゲームプレイだけでなく動画編集や配信にも対応する構成だという。

ラインアップの1つ目は「NEXTGEAR JG-A7G60（にじさんじ甲子園応援モデル）」だ。AMD Ryzen 7 5700XとNVIDIA GeForce RTX 5060を搭載し、16GBメモリと1TBのNVMe Gen4×4 SSDを組み合わせる。水冷CPUクーラーによる安定した冷却性能も備え、コストパフォーマンスを重視するユーザーに向く。ブラックとホワイトの2色を用意し、販売価格は239,800円だ。

2つ目は「NEXTGEAR JG-A7G6T（にじさんじ甲子園応援モデル）」だ。AMD Ryzen 7 7700とNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti（16GB）を採用し、高画質なゲームプレイから動画編集、配信までより余裕のある動作を狙った高性能モデルだ。こちらも16GBメモリと1TB SSD、水冷CPUクーラーを備え、ブラックとホワイトの2色展開となる。販売価格は299,800円だ。

保証は両モデルとも3年間センドバック修理保証と24時間×365日の電話サポートが付属する。ゲーム用途に加え、配信や動画制作まで視野に入れたPCを探す層にとって、用途別に選びやすいシリーズとなるだろう。