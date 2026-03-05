大学生の相棒になる一台。薄型・軽量で持ち運びが楽にならない14型ノートPC「mouse X4」：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ

大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、薄型・軽量の14型ノートPC「mouse X4-I5U01SR-A」です。

mouse X4-I5U01SR-Aは、CPUにIntel「Core Ultra 5 125U」（12コア/14スレッド、最大4.3GHz）を搭載する14型ノートPCです。最大の魅力は、厚さ約15mm、重さ約1.09kgという薄型・軽量の設計。カバンに入れてもかさばらず、持ち運ぶのが苦にならないサイズ感となっています。

本シリーズはメモリーやストレージ容量によって複数のモデルを展開していますが、今回オススメとして挙げられたのは、システムメモリーは32GB（LPDDR5-6400）、ストレージは500GB SSD（M.2 NVMe、Gen4）を搭載したモデルです。

14型の液晶パネルは、アスペクト比16:10、解像度1920×1200ドット（WQXGA）を採用。一般的なフルHD（16:9）よりも縦方向の情報量が多く、ウェブブラウジングやオフィスアプリでの作業効率を格段に高めてくれます。

徳永さんによると、mouse X4-I5U01SR-Aは「春から新生活が始まる学生さんにもオススメできる一台」とのこと。

バッテリー駆動時間は約8.5時間と、1日のキャンパスライフを支えるのに十分なスタミナを確保。さらに、付属の電源アダプターも小型なUSB PD充電器なので、PCと一緒に持ち歩いても邪魔にならないのが嬉しいポイントです。

取材時点では店頭在庫も用意されており、購入してそのまま持ち帰ることも可能とのこと。まずは店舗に足を運んで、その薄さと軽さを実際に体験してみてください！

mouse X4-I5U01SR-Aの主なスペック ディスプレー 14型液晶（1920×1200ドット、ノングレア、60Hz） CPU Intel Core Ultra 5 125U（12コア/14スレッド、最大4.3GHz） メモリー 32GB（LPDDR5-6400オンボード） ストレージ 500GB SSD（NVMe Gen4×4） NPU インテル AI Boost グラフィックス インテル グラフィックス 無線機能 Wi-Fi 6、Bluetooth 5 インターフェース USB Type-C（3.2 Gen1、5Gbps、PD、画面出力対応）×2、USB Type-A（3.2 Gen1、5Gbps）、USB 2.0 Type-A、HDMI、ヘッドフォン出力/4極ヘッドセット ウェブカメラ 100万画素（プライバシーシャッター付き） バッテリー駆動時間 動画再生 約8.5時間、アイドル状態 約15.5時間（JEITA測定法 Ver.3.0） 消費電力 標準時 約4.96W、最大時 約65W、スリープ時 約0.92W サイズ/重量 313（W）×223（D）×15（H）mm/約1.09kg OS Microsoft「Windows 11 Home 64bit」 店頭価格 15万9800円

学生を対象にした「春の特別キャンペーン」実施中！

さて、そんな新入生の購入を後押しする「春の特別キャンペーン」が、マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップでスタートしています。

キャンペーンでは、学生証や入学許可証など学生であることがわかる書類（コピー可）を店頭で提示することで、PC購入時の特典が受けられます。

具体的には「4年センドバック保証」の割引（1万3200円→8800円）や「安心パック」の無料化、さらに1万1000円分のオプションクーポンをプレゼント。こちらのクーポンは、割引後の保証代金に充てて実質無料にしたり、マウスやバッグなどの周辺機器の購入に充てたりと、幅広く活用できます。

キャンペーン期間は2月27日から4月19日まで。店舗限定の開催となりますので、新生活の準備を考えている学生の皆さんは要チェックです！

下取り増額キャンペーン、店舗限定のセールも実施中

また、ビジネス向けの「MousePro」およびクリエイター向け「DAIV」シリーズの購入者を対象とした「下取り増額キャンペーン」も実施中です。

購入と同時に不要なパソコン（状態問わず）を下取りに出すと、下取り額が通常1100円のところ7700円となり、パソコン購入時の値引きに適用される形となります。期間は2月24日から4月8日まで。古いパソコンの処分に困っている方には絶好の機会です。

そのほか、店舗限定のセールも再開しています。3月26日まで「決算SALE2026」を開催しており、数多くのお買い得モデルが並んでいます。

徳永さんのイチオシは、店舗販売限定モデルの「NEXTGEAR EG-A7A6X/EX」。筐体ガラスの透明度をステルスとクリアで切り替えられる「クリアシフトシステム」を搭載した、所有欲をくすぐる一台です。詳細なスペックや他のセール品については、セール特設サイトをチェックしてみてください！