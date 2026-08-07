マウスコンピューター、「TOKYO GAME SHOW 2026」にG TUNEとNEXTGEARを出展　RTX 5070 Ti搭載記念モデルも登場

マウスコンピューターは、9月17日から9月21日まで幕張メッセ国際展示場で開催される「TOKYO GAME SHOW 2026」に、ゲーミングPCブランド「G TUNE」と「NEXTGEAR」として出展する。展示ホール8のブース番号は「08-N06」で、ステージイベントや試遊ブース、出展記念キャンペーン、注目モデルの展示を予定するだ。あわせて特設サイトを公開しており、今後は出演ゲストやステージ企画の詳細も順次案内するという。

今回の出展に合わせて、8月7日からECサイト限定のキャンペーン第1弾を実施する。対象となる「G TUNE FZ-I7G7T（TGS2026出展記念モデル）」は、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus、NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti、64GBメモリ、1TB NVMe Gen4×4 SSD、360mm水冷クーラーを備えるハイエンド構成だ。高画質ゲームプレイだけでなく、配信や動画編集まで視野に入れた設計で、価格は499,800円となる。

会期はビジネスデイが9月17日から9月18日までの10時から17時、一般公開日が9月19日から9月20日までの9時30分から17時、9月21日が9時30分から16時までとなる。ブースではG TUNEとNEXTGEARの両ブランドが掲げるゲーミング体験の進化を体感できる構成となり、今後発表されるゲスト情報やイベント内容にも注目が集まる。