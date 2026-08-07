マウスコンピューター、「TOKYO GAME SHOW 2026」にG TUNEとNEXTGEARを出展 RTX 5070 Ti搭載記念モデルも登場
マウスコンピューターは、9月17日から9月21日まで幕張メッセ国際展示場で開催される「TOKYO GAME SHOW 2026」に、ゲーミングPCブランド「G TUNE」と「NEXTGEAR」として出展する。展示ホール8のブース番号は「08-N06」で、ステージイベントや試遊ブース、出展記念キャンペーン、注目モデルの展示を予定するだ。あわせて特設サイトを公開しており、今後は出演ゲストやステージ企画の詳細も順次案内するという。
今回の出展に合わせて、8月7日からECサイト限定のキャンペーン第1弾を実施する。対象となる「G TUNE FZ-I7G7T（TGS2026出展記念モデル）」は、インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus、NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti、64GBメモリ、1TB NVMe Gen4×4 SSD、360mm水冷クーラーを備えるハイエンド構成だ。高画質ゲームプレイだけでなく、配信や動画編集まで視野に入れた設計で、価格は499,800円となる。
会期はビジネスデイが9月17日から9月18日までの10時から17時、一般公開日が9月19日から9月20日までの9時30分から17時、9月21日が9時30分から16時までとなる。ブースではG TUNEとNEXTGEARの両ブランドが掲げるゲーミング体験の進化を体感できる構成となり、今後発表されるゲスト情報やイベント内容にも注目が集まる。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります