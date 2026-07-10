【16GBメモリー標準搭載】10万円切りで使える実用ノートPC！ マウス製品がセール対象に

価格上昇著しいノートPCだが、10万円以下で16GBメモリーを標準搭載したマシンをAmazonプライムデーで発見した。

Zen 3コアのRyzen 5に16GBメモリー、500GB SSDを搭載

重量も比較的軽めな実用ノートPCが今や貴重な10万円以下

そのノートPCはマウスコンピューターの「mouse A4」と「mouse A5」で、それぞれ14型と15.6型のタイプ。

ともにCPUにはZen 3コアのRyzen 5 7430Uで、メモリーは16GB（DDR4 8GB×2）、SSDは500GB。ディスプレーはフルHD（1920×1080）。mouse A4については重量は約1.34kgということで、持ち運びも視野に入るだろう。また、マウスコンピューターの製品らしく、3年保証も付いてくる。

Windows 11への乗り換えがまだできていない、古いPCに入れたけど性能不足に困っているといった人には最適では？