【16GBメモリー標準搭載】10万円切りで使える実用ノートPC！ マウス製品がセール対象に
価格上昇著しいノートPCだが、10万円以下で16GBメモリーを標準搭載したマシンをAmazonプライムデーで発見した。
Zen 3コアのRyzen 5に16GBメモリー、500GB SSDを搭載
重量も比較的軽めな実用ノートPCが今や貴重な10万円以下
そのノートPCはマウスコンピューターの「mouse A4」と「mouse A5」で、それぞれ14型と15.6型のタイプ。
|Image from Amazon.co.jp
|mouse A4 【3年保証】 ノートパソコン (Ryzen 5 7430U プロセッサ AMD Radeon グラフィックス 16GB メモリ 500GB SSD 14インチ フルHD Windows 11 ビジネス テレワーク) A4A5U01SR1SIW1104AZ
|Image from Amazon.co.jp
|mouse 【3年保証】 ノートパソコン mouse A5 (Ryzen 5 7430U AMD Radeon グラフィックス 16GB メモリ 500GB SSD 15.6インチ フルHD Windows 11 ビジネス テレワーク) A5A5A01SR1SIW1104AZ
ともにCPUにはZen 3コアのRyzen 5 7430Uで、メモリーは16GB（DDR4 8GB×2）、SSDは500GB。ディスプレーはフルHD（1920×1080）。mouse A4については重量は約1.34kgということで、持ち運びも視野に入るだろう。また、マウスコンピューターの製品らしく、3年保証も付いてくる。
Windows 11への乗り換えがまだできていない、古いPCに入れたけど性能不足に困っているといった人には最適では？
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