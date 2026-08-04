マウスコンピューター、角巻わため・常闇トワコラボのNEXTGEARゲーミングPCを期間限定発売
マウスコンピューターは、ゲーミングブランド「NEXTGEAR」から、ホロライブ所属VTuberの角巻わためさん、常闇トワさんとのコラボレーションによる期間限定モデルを8月3日に販売開始した。販売期間は10月5日午前11時までで、購入者全員に描き下ろしイラストを用いた限定グッズが付属する。販売は同社の公式オンラインストアで行われ、価格は259,800円から429,800円となる。
今回のコラボモデルは、ゲームプレイを快適に楽しめる性能と、描き下ろしイラストを生かした特典を両立したゲーミングPCだ。対象は「NEXTGEAR JG-A7G60」と「NEXTGEAR JG-A7G70」の2機種で、それぞれブラックモデルとホワイトモデルを用意する。購入特典としてデスクマット、クリアステッカー2種類、スマホステッカー4種類が付属し、ファンアイテムとしての満足感も高い構成だ。
エントリー寄りの「NEXTGEAR JG-A7G60」は、Windows 11 Home 64ビット、AMD Ryzen 7 5700X、NVIDIA GeForce RTX 5060、16GBメモリ、1TB NVMe Gen4×4 SSDを搭載し、販売価格は259,800円だ。より高い描画性能を求めるユーザー向けの「NEXTGEAR JG-A7G70」は、Windows 11 Home 64ビット、AMD Ryzen 7 7800X3D、NVIDIA GeForce RTX 5070、32GBメモリ、1TB NVMe Gen4×4 SSDを備え、販売価格は429,800円となる。いずれもゲームを中心に、配信やマルチタスクにも対応しやすい構成だ。
特設ページではコラボの概要や各モデルの詳細を確認でき、ブラックモデルとホワイトモデルそれぞれの選択も可能だ。販売は期間限定のため、特典付きのコラボPCを狙うなら早めの確認が必要となる。
（C) COVER
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります