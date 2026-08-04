マウスコンピューター、角巻わため・常闇トワコラボのNEXTGEARゲーミングPCを期間限定発売

マウスコンピューターは、ゲーミングブランド「NEXTGEAR」から、ホロライブ所属VTuberの角巻わためさん、常闇トワさんとのコラボレーションによる期間限定モデルを8月3日に販売開始した。販売期間は10月5日午前11時までで、購入者全員に描き下ろしイラストを用いた限定グッズが付属する。販売は同社の公式オンラインストアで行われ、価格は259,800円から429,800円となる。

今回のコラボモデルは、ゲームプレイを快適に楽しめる性能と、描き下ろしイラストを生かした特典を両立したゲーミングPCだ。対象は「NEXTGEAR JG-A7G60」と「NEXTGEAR JG-A7G70」の2機種で、それぞれブラックモデルとホワイトモデルを用意する。購入特典としてデスクマット、クリアステッカー2種類、スマホステッカー4種類が付属し、ファンアイテムとしての満足感も高い構成だ。

エントリー寄りの「NEXTGEAR JG-A7G60」は、Windows 11 Home 64ビット、AMD Ryzen 7 5700X、NVIDIA GeForce RTX 5060、16GBメモリ、1TB NVMe Gen4×4 SSDを搭載し、販売価格は259,800円だ。より高い描画性能を求めるユーザー向けの「NEXTGEAR JG-A7G70」は、Windows 11 Home 64ビット、AMD Ryzen 7 7800X3D、NVIDIA GeForce RTX 5070、32GBメモリ、1TB NVMe Gen4×4 SSDを備え、販売価格は429,800円となる。いずれもゲームを中心に、配信やマルチタスクにも対応しやすい構成だ。

特設ページではコラボの概要や各モデルの詳細を確認でき、ブラックモデルとホワイトモデルそれぞれの選択も可能だ。販売は期間限定のため、特典付きのコラボPCを狙うなら早めの確認が必要となる。



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