約1.53kgでRTX 5070搭載 マウス「DAIV Z5」は持ち運べる高性能Copilot+ PC
マウスコンピューターは、クリエイター向けブランド「DAIV」から、15.3型クリエイター向けCopilot+ PC「DAIV Z5」シリーズを8月6日15時から販売開始する。販売場所はマウスコンピューターWEBサイト、各ダイレクトショップ、電話通販窓口、法人営業窓口となる。価格は「DAIV Z5-I7G60SR-A」が459,800円から、「DAIV Z5-I7G70SR-A」が489,800円からとなる。
「DAIV Z5」シリーズは、薄型・軽量設計と高い処理性能を両立したクリエイター向けノートPCだ。最薄部16.2mm、約1.53kgの筐体に、NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUまたはRTX 5070 Laptop GPUを搭載し、動画編集、3DCG制作、CAD設計、音楽制作、データサイエンスなど、負荷の高い作業を外出先でもこなせる構成となる。
冷却面では、基板全体を冷却するマッシブベイパーチャンバーを採用し、最大115Wでの安定動作を実現する。CPUはインテル Core Ultra 7 プロセッサー 356Hで、16コア16スレッド構成と最大50TOPSのNPUを備える。Copilot+ PCとして、Live CaptionsやImage CreatorなどのAI機能をデバイス上で処理でき、クラウド接続に依存しない点も特徴だ。
表示パネルは15.3型の有機ELで、WQXGA（2560×1600）解像度、DCI-P3 100％、最大500nit、165Hzに対応する。Wi-Fi 7やUSB Power Delivery対応のUSB Type-C、500万画素Webカメラ、Windows Hello顔認証、プライバシーシャッターなども備え、制作から会議、持ち運びまで幅広い用途を想定した一台となる。モデルは「DAIV Z5-I7G60SR-A」と「DAIV Z5-I7G70SR-A」の2機種で、前者はRTX 5060 Laptop GPU、後者はRTX 5070 Laptop GPUを採用する。両機種ともメモリ16GB、500GB NVMe Gen4×4 SSD、Windows 11 Homeを搭載する。
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