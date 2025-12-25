第191回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
2-in-1タブレットPC「mouse M0-IAU01BK-A」がオススメ!!
小さなWindowsサブマシンにどうかしら？ 持ち運びもラクラクの2-in-1タブレットPC：マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ
大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップ」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、2-in-1タブレットPC「mouse M0-IAU01BK-A」です。
※マウスコンピューターでは想定を大きく上回る注文のため、12月23日〜2026年1月4日の期間、パソコン製品の販売を停止しています。2025年1月5日以降に順次販売再開とのことで、公式Webサイトで最新情報をご確認ください。詳細はこちら
mouse M0-IAU01BK-Aは、10.1型の液晶ディスプレーを搭載したWindowsタブレットPC。打ちやすい日本語キーボードもセットになっていて2-in-1仕立てとなっています。重さは本体が約555gで、キーボードを含めても約876gと軽量なため、外への持ち出しも楽々です。
CPUにIntelの「プロセッサー N150」（4コア／4スレッド、最大3.6GHz）を搭載し、システムメモリーに8GB（DDR5-4000）、ストレージに256GBのM.2 NVMe SSD（Gen3）を採用しています。
液晶ディスプレーは10.1型で、解像度1920×1200ドット（WUXGA）の高視野角パネルを採用。10点マルチタッチに対応したタッチ機能も備えます。付属するキーボードは、日本向けに配列を見直した日本語配列キーボードです。
拡張性も高く、映像出力とPD充電に対応したUSB Type-Cポートを2基搭載。さらに、micro HDMIとUSB Type-Aポートもそれぞれ1基備えています。マルチディスプレー構成や、充電しながらの外部画面出力といった使い方も可能です。
徳永さんによると、mouse M0-IAU01BK-Aは持ち出しができるサブマシンとしてはもちろん、子ども向けのWindowsパソコンとしてもオススメとのこと。
現在、学習用途のパソコンとしてChromebookなどが台頭していますが、Windowsパソコンにも触れさせてみたいとなったとき、mouse M0-IAU01BK-Aなら価格も手頃でちょうど良さそうですね！
|mouse M0-IAU01BK-Aの主なスペック
|ディスプレー
|10.1型 高視野角液晶パネル（1920×1200ドット、グレア、60Hz対応）
10点マルチタッチ、パッシブペン対応
|CPU
|Intel N150
（4コア/4スレッド、最大3.6GHz）
|メモリー
|8GB（DDR5-4000オンボード）
|ストレージ
|256GB SSD（NVMe Gen3x4）
|グラフィックス
|インテル グラフィックス
|無線機能
|Wi-Fi 7、Bluetooth 5
|インターフェース
|USB Type-A（3.2 Gen1、5Gbps）×1、USB Type-C（3.2 Gen1、10Gbps）（PD充電、画面出力対応）×2、Micro HDMI×1、ヘッドフォン出力/4極ヘッドセット
|キーボード
|高精度タッチパッド付き86キー日本語キーボード
|ウェブカメラ
|前面：500万画素、背面：800万画素
|バッテリー駆動時間
|動画再生 約4時間、アイドル状態 約7.5時間（JEITA測定法 Ver.3.0）
|消費電力
|標準時約6.4W、最大時約45W、スリープ時約0.57W
|サイズ/重量
|246.3（W）×135（D）×10.5（H）mm／約876g
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
|店頭価格
|5万9800円
2025年を総括。今年はどんな1年でした？
今回は、2025年最後の取材ということもあり、今年1年を振り返ってコメントをいただきました。
徳永さんいわく、2025年は超人気タイトルのリリースによるゲーミング需要の高まりから始まり、その後はいったん落ち着いたものの、Copilot+ PCなどのライトなAI PCへの関心や、高性能PCで生成AIをガッツリ使いたいといった問い合わせが増え、AI需要の高まりを強く感じた年だったと振り返りました。
2025年の暮れが近づくと、ハイスペックを要求する人気タイトルの正式リリースもあり、Ryzen 7 7800X3DとRTX 5070を組み合わせたアッパーミドル構成がコスパの良さから人気を集めたそうです。メモリーを64GBに増量するカスタムの注文もかなり多かったとのこと。
また、マウスコンピューターのパソコンは、G TUNEシリーズやNEXTGEARシリーズが相次いでリニューアルし、筐体デザインもガラッと変わったことから変化に富んだ1年だったといいます。
年末年始の営業について
マウスコンピューター 大阪ダイレクトショップでは、年内は12月31日まで通常どおり営業し、年明けは1月4日から営業開始の予定です。年末年始の期間はパソコンの販売を停止していますが、修理の受付や製品展示は普段どおり実施しているとのこと。
このような状況なので年末年始のキャンペーン情報もありませんが、年明け以降、公式サイトや店舗公式Xで最新情報をチェックしましょう！
