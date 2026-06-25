1尾うなぎで約1500円！寿司店の「うな寿司重」2日間限定で登場

魚べい・元気寿司・千両は、土用の丑の日に合わせて「うな寿司重」を7月25日・26日の2日間限定で販売します。予約は6月25日より受け付けます。

うなぎを1尾使用！

約1500円「うな寿司重」

「うな寿司重」は、土用の丑の日に合わせて販売する数量限定の持ち帰り商品です。

▲うな寿司重 1512円

香ばしく焼き上げたうなぎを一尾使用。ボリュームあるうなぎと酢飯を組み合わせた一品で、ふっくらとした食感と香ばしい風味にこだわったといいます。



良質なうなぎを香ばしく、ふっくら焼き上げた、ボリューム満点な一品

持ち帰り限定で、予定数に達し次第予約受付を終了します。予約は公式アプリで受け付けています。

このボリュームでお値打ちでは!?

うなぎを一尾使った「うな寿司重」が1512円で楽しめるのはお財布的にもうれしいポイントです。持ち帰り限定なので、自宅でゆっくり土用の丑の日の食事を楽しみたい人にもぴったりではないでしょうか。

販売は7月25日・26日の2日間限定です。数量限定での販売となるため、気になる人は早めに予約しておきましょう。

※価格は税込み表記です。