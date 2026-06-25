ラーメン1年分＝104杯が無料に！丸源大抽選会、賞品がエグイことに

丸源ラーメンは7月1日より、クーポンなどが当たる抽選券をアプリ内に配布する「丸源公式アプリで参加！丸源大抽選会」を開催します。1等賞品として「『熟成醤油ラーメン 肉そば』1年分」を用意。

肉そば1年分が当たる！丸源大抽選会

創業25周年を記念して実施するアプリキャンペーンです。

期間中に来店＆アプリ会員証の提示で、会計1000円ごとに、アプリ内に抽選券が1枚配布され、集めた券の数に応じて抽選に参加できます。

目玉は1等賞品の「『熟成醤油ラーメン 肉そば』1年分」。当選者は1名のみです。



看板商品の「熟成醤油ラーメン肉そば」を1年間無料で楽しめるクーポンです。「1週間に2杯✕52週」＝104杯分のクーポンが用意され、アプリに毎週2枚ずつ届けられます。クーポンの有効期限は2027年9月30日まで。

また、2等賞品として25名に「『丸源冷凍生餃子(25個入り) 』6袋」が用意されています。



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◾️抽選券配布期間

7月1日から8月31日

◾️抽選方法

配布期間終了後に抽選券5枚以上の人を対象に1等の抽選、1枚以上の方を対象に2〜5等の抽選を行います。（例：会計金額3000円の方には抽選券3枚を公式アプリにて配布）



※獲得できる抽選券の枚数に上限はありません

※複数当選する場合があります

◾️賞品内容

1等「熟成醤油ラーメン 肉そば」1年分：1名（※「熟成醤油ラーメン 肉そば」1年分は1週間に2杯×52週＝計104杯分を指します）



2等 「丸源冷凍生餃子(25個入り) 」6袋：25名

3等 アプリクーポン25％割引：250名

4等 アプリクーポン10％割引：2500名

5等 アプリクーポン5％割引：250000名



◾️当選発表日

9月8日10時

◾️当選発表方法

アプリ内の特設ページにて結果を確認できます

まずは抽選券の確保から

夢かもしれないけど、当てたい1等！まずは8月末までに丸源ラーメンで食事をして、抽選券を貯めましょう！

（※文中の価格はすべて税込）