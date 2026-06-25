300円台がうれしい！「だけ弁当」にハムエッグなど新作登場

ローソンストア100は6月24日に「だけ弁当」シリーズの新商品3品を発売しました。

298円（税込322円）だけ弁当に新作！

"おかずは1種類だけ"という発想で展開されてきた「だけ弁当」シリーズは5周年。今回、ハムエッグ、ナポリタン、鶏そぼろが加わります。

▲だけ弁当 ハムエッグ 322円

白米に玉子焼きとボロニアソーセージを組み合わせた、「ハムエッグだけ」の弁当です。朝食でもなじみのある組み合わせを、そのまま弁当として楽しめる一品です。

▲だけ弁当 ナポリタン 322円

白米とナポリタンをシンプルに盛り付けた、「ナポリタンだけ」の弁当です。喫茶店の定番メニューとして長く親しまれてきたナポリタンを主役に据えています。

▲だけ弁当 鶏そぼろ 322円

白米に甘辛く炊き上げた鶏そぼろをのせた、「鶏そぼろだけ」の弁当です。弁当の定番具材として親しまれてきた鶏そぼろを主役にした一品です。

298円弁当が増えるぞ！

ローソンストア100では、税抜298円・398円・498円の3つに整理し、選びやすさを重視した売り場づくりを進めます。税抜298円ラインでは、「だけ弁当」やミニ弁当シリーズなどを展開し強化する方針。



手頃な価格のお弁当が売り場に増えるというのはうれしいですね。



また6月24日～30日の期間中、お弁当を購入すると次回使える50円引券が発券されるキャンペーンも実施されますのでこちらもチェック。割引券の利用期間は6月24日～7月7日です。

※価格は税込み表記です。