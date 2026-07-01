1981年にリリースされたアクションゲーム！

ハムスターは7月1日、Nintendo Switch／PlayStation 4向けに『アーケードアーカイブスス レディーバグ』を、Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S向けに『アーケードアーカイブス2 レディーバグ』を、同社が運営する「アーケードアーカイブス」シリーズの新規コンテンツとして配信すると発表。

配信日は、2026年7月2日。価格は、「アーケードアーカイブス」のSwitch版が838円／PS4版が837円、「アーケードアーカイブス2」は各1800円だ。

『レディーバグ』は、1981年にユニバーサルから発売されたアクションゲーム。てんとうむしを操作し、追いかけてくる敵をかわしながら、迷路に置かれているすべてのドットを取ろう。

回転ドアはてんとうむしだけが通過できるため、敵の攻撃をかわすのに有効。アルファベットやハートの描かれたボーナスを上手く取得し、ハイスコアを目指そう。

■2026年7月2日の「アーケードアーカイバー」は『レディーバグ』特集！

アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeライブで生配信している。2026年7月2日は『レディーバグ』特集。

番組は、開発者を招いての開発トークやゲームの紹介など盛りだくさんの内容となっているので、お見逃しなく。

●第605回 アーケードアーカイバー レディーバグスペシャル！

【ゲーム情報】

タイトル：

アーケードアーカイブス レディーバグ

アーケードアーカイブス2 レディーバグ

ジャンル：アクションゲーム

配信：ハムスター

プラットフォーム：

アーケードアーカイブス：Nintendo Switch／PlayStation 4

アーケードアーカイブス2：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／Xbox Series X|S

配信日：2026年7月2日

価格：

アーケードアーカイブス：Switch 838円／PS4 837円

アーケードアーカイブス2：1800円

プレイ人数：1～2人

※Nintendo SwitchおよびPlayStation 4版の『アーケードアーカイブス レディーバグ』をご購入いただいている場合、Nintendo Switch 2 およびPlayStation 5版の『アーケードアーカイブス2 レディーバグ』を、所有者割引価格の各330円でご購入いただけます。

©UNIVERSAL ENTERTAINMENT / ©HAMSTER Corporation

Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation

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