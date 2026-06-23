アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第35回
冷蔵庫を喫茶店にしろ！ 業務用の無糖アイスコーヒー12本セットがセール中
2026年06月23日 20時00分更新
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「HOMER（ホーマー） アイスコーヒー 無糖 紙パック 1000ml×12本」が
Amazonタイムセールに登場！
「HOMER（ホーマー） アイスコーヒー 無糖 紙パック 1000ml×12本」は、厳選したコーヒー豆を使用した無糖タイプのアイスコーヒーです。
現在、Amazonタイムセールに登場しており、参考価格5,676円のところ24％オフの4,298円で販売されています。1本あたりの価格は約358円です。
「HOMER アイスコーヒー 無糖 紙パック」の特徴
Amazon商品ページより
「HOMER アイスコーヒー 無糖 紙パック」は、厳選したコーヒー豆を使用し、鈴鹿山系の湧水で淹れたアイスコーヒーです。
ネルドリップ方式によって丁寧に抽出されており、しっかりとしたコクとほど良い苦味の味わいとされています。無糖タイプのため、甘さを加えずコーヒー本来の風味を楽しめるといいます。
長期常温保存が可能な紙パックを採用している点もポイントです（開封後は冷蔵保存が必要）。
まとめ：まとめ買いに適した価格帯で登場
「HOMER（ホーマー） アイスコーヒー 無糖 紙パック 1000ml×12本」は、日常的にアイスコーヒーを飲む人には使い勝手のよい商品です。
現在開催中のAmazonタイムセールで価格が下がっているこのタイミングに、ストックとして購入を検討してはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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