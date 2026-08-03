松屋30食がまさかの半額！ 牛めしもカレーもライスバーガーも入った9種詰め合わせが50％オフ

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「松屋 在宅応援福袋 9種30食」がAmazonタイムセールに登場！

「松屋 在宅応援福袋 9種30食」は、牛めしやカレー、ライスバーガーなど松屋の人気メニューを一度に楽しめる冷凍食品の詰め合わせです。現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

参考価格1万3,680円のところ、50％オフの6,780円で販売中です。1食あたり約226円で購入できるため、まとめ買いや冷凍ストック用として注目のセールとなっています。

「松屋 在宅応援福袋 9種30食」の特徴

Amazon商品ページより

「松屋 在宅応援福袋 9種30食」は、松屋フーズが販売する人気商品の詰め合わせセットです。

セット内容は、牛めしの具プレミアム仕様6袋、オリジナルカレー6食、牛めしライスバーガー4袋、松屋牛めしの具3食、国産牛めしの具2食、乳酸菌入り牛めしの具6食、カルビ焼肉1個、牛ホルモン焼1個、豚生姜焼き1個の計30食です。

冷凍食品で、電子レンジまたは湯せんで調理できるため、自宅で手軽に松屋のメニューを楽しめるとしています。

まとめ：人気メニューをお得にストックするチャンス！

Amazonタイムセールにて、「松屋 在宅応援福袋 9種30食」が50％オフと大幅なセールとなっています。

牛めしだけでなく、カレーやライスバーガー、焼肉などさまざまなメニューが入った大容量セットなので、冷凍庫に常備しておきたい人にも注目の内容です。

現在開催中のAmazonタイムセールで通常よりお得に購入できるこの機会に、自宅用のストックとしてチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。