アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第90回
いざという時の備えに！ 「い・ろ・は・す」2Lラベルレス8本が10％オフ
2026年08月06日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
「い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス×8本」が
Amazonタイムセールに登場！
「い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス×8本」は、ラベルを省いた後片付けがしやすい天然水のAmazon.co.jp限定セットです。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格1,112円のところ10％オフの1,001円で販売されています。1本あたり約125円で購入できるお得なセールとなっています。
「い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス」の特徴
Amazon商品ページより
「い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス×8本」は、ラベルをなくした2Lサイズの天然水です。ラベルレス仕様にすることで、ごみを分別する際の手間を軽減できるとしています。
毎日の飲料水としてはもちろん、家庭でのストック用としても活用しやすい商品です。
まとめ：備蓄用のストックを見直すチャンス！
飲料水は毎日の生活だけでなく、いざという時に備えてストックしておきたいアイテムです。
現在開催中のAmazonタイムセールでは、「い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス×8本」をお得な価格で購入できます。
日常使いはもちろん、備蓄用の買い足しを考えている人も、この機会にストックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第91回
グルメお米はセールで確保しよう コシヒカリ無洗米5kgが3,325円！
-
第89回
グルメ暑い季節の水分補給に箱買い！「世界のKitchenから ソルティライチ」24本がお得
-
第86回
グルメリラックスタイム用にストックしたい！ 「伊藤園 リラックス ジャスミンティー」30本が32％オフ
-
第85回
グルメプロテイン10gを手軽に摂れる！ 「素材まるごとプロテインバー」12本がセール価格に
-
第84回
グルメ夜でもゴクゴク飲める！ カフェインレスの「ネスカフェ ボトルコーヒー」12本が22％オフ
-
第83回
グルメ約3割引は見逃せない！ 「ネスカフェ ゴールドブレンド」がAmazonタイムセール中
-
第81回
グルメ松屋30食がまさかの半額！ 牛めしもカレーもライスバーガーも入った9種詰め合わせが50％オフ
-
第80回
グルメ凍らせて持ち出せるの助かる！「グリーンダカラ」ラベルレス24本が猛暑対策にお得
-
第79回
グルメ50％オフって本当!? 「おーいお茶 濃い茶」30本がセール中、体脂肪が気になる人にも
-
第78回
グルメごはんさえあれば10回勝てる！ ハウス「カリー屋」5種10食セットを25％オフでまとめて確保
- この連載の一覧へ