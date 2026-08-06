いざという時の備えに！ 「い・ろ・は・す」2Lラベルレス8本が10％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス×8本」が

Amazonタイムセールに登場！

「い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス×8本」は、ラベルを省いた後片付けがしやすい天然水のAmazon.co.jp限定セットです。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、過去価格1,112円のところ10％オフの1,001円で販売されています。1本あたり約125円で購入できるお得なセールとなっています。

「い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス」の特徴

Amazon商品ページより

「い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス×8本」は、ラベルをなくした2Lサイズの天然水です。ラベルレス仕様にすることで、ごみを分別する際の手間を軽減できるとしています。

毎日の飲料水としてはもちろん、家庭でのストック用としても活用しやすい商品です。

まとめ：備蓄用のストックを見直すチャンス！

飲料水は毎日の生活だけでなく、いざという時に備えてストックしておきたいアイテムです。

現在開催中のAmazonタイムセールでは、「い・ろ・は・す 2L PET ラベルレス×8本」をお得な価格で購入できます。

日常使いはもちろん、備蓄用の買い足しを考えている人も、この機会にストックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。