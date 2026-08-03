アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第80回
凍らせて持ち出せるの助かる！「グリーンダカラ」ラベルレス24本が猛暑対策にお得
2026年08月03日 19時00分更新
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「サントリー グリーンダカラ ラベルレス 600ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
「サントリー グリーンダカラ ラベルレス 600ml×24本」は、熱中症対策にも対応したラベルレス仕様のスポーツドリンクです。現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。
過去価格2,500円のところ、20％オフの1,998円で販売中です。1本あたり約83円で購入できるため、日常の水分補給や暑い時期に向けたストックにも注目のセールとなっています。
「サントリー グリーンダカラ」の特徴
Amazon商品ページより
「サントリー グリーンダカラ」は、素材由来の自然な味わいが特長の水分補給飲料です。日常生活やスポーツシーンでの熱中症対策飲料として、食塩相当量は100mlあたり0.1gで、体液と同じ浸透圧設計を採用しています。
ラベルレスボトルを採用しているため、飲み終えた後にラベルをはがす手間がなく、分別しやすい点も特長です。
さらに、冷凍兼用ボトルのため凍らせて持ち運ぶこともでき、保冷剤代わりとして弁当と一緒に持ち出す用途にも対応しています。
7種の自然素材由来の原料を使用しており、部活動やスポーツ、キャンプ、登山など幅広いシーンでの水分補給に適した商品と紹介されています。
まとめ：暑い季節に向けてストックするチャンス！
暑い季節は毎日の水分補給用として飲料の消費も増えがちです。ラベルレス仕様の「サントリー グリーンダカラ」は、後片付けの手間を減らせる点もうれしいポイントです。
現在開催中のAmazonタイムセールでお得に購入できるこの機会に、自宅用や家族用のストックとしてチェックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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