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アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第85回

プロテイン10gを手軽に摂れる！ 「素材まるごとプロテインバー」12本がセール価格に

2026年08月04日 20時00分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

「素材まるごとプロテインバー キャラメル＆ナッツ 12本セット」が
Amazonタイムセールに登場！

　ケロッグ「素材まるごとプロテインバー キャラメル＆ナッツ 12本セット」は、植物由来のプロテインを配合したシリアルバーです。現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

　過去価格1,915円のところ、16％オフの1,611円で販売中です。1本あたり約134円で購入できるため、まとめ買いを検討している人にも注目のセールです。

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「素材まるごとプロテインバー キャラメル＆ナッツ」の特徴
Amazon商品ページより

　「素材まるごとプロテインバー キャラメル＆ナッツ」は、植物由来のプロテインを1本あたり2分の1食分となる10g配合したプロテインバーです。

　ナッツやフルーツなどの具材を可能な限り加工せず使用することで、食感の良さや食べた時の満足感、プロテインを含む素材由来の栄養、素材本来のやさしい味わいが特徴とされています。

　キャラメル＆ナッツ味は、ほんのり甘いキャラメルとナッツの塩味を組み合わせた甘じょっぱい味わいです。

まとめ：毎日のおやつをお得にストックするチャンス！

　手軽にプロテインを摂りたい時や、小腹が空いた時の軽食として常備しておくと便利な「素材まるごとプロテインバー キャラメル＆ナッツ 12本セット」がまとめ買いしやすい価格となっています。

　現在開催中のAmazonタイムセールでお得に購入できるため、この機会にストックしてみてはいかがでしょうか。

アマゾンで素材まるごとプロテインバー キャラメル＆ナッツ 12本セットを入手

※価格は税込み表記です。

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