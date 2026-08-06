アスキーグルメ厳選！ Amazonお勧め食品セール情報 第89回
暑い季節の水分補給に箱買い！「世界のKitchenから ソルティライチ」24本がお得
2026年08月06日 19時00分更新
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「世界のKitchenから ソルティライチ 500ml×24本」が
Amazonタイムセールに登場！
キリンビバレッジ「世界のKitchenから ソルティライチ 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。
過去価格2,793円のところ、20％オフの2,243円で販売中です。1本あたり約93円で購入できるお得なセールとなっています。
「世界のKitchenから ソルティライチ」の特徴
Amazon商品ページより
キリンビバレッジ「世界のKitchenから ソルティライチ」は、タイの家庭で親しまれている「ローイゲーオ」の知恵をヒントに開発された、ライチと沖縄県産の海塩を組み合わせた塩分・水分補給飲料です。
100mlあたり食塩相当量0.11gを含み、毎日の水分補給や汗をかいた際の塩分・水分補給に適しているとしています。原材料にはぶどう、グレープフルーツ、ライチの果実を使用し、ライチの風味と沖縄県産の海塩を組み合わせた味わいが特徴です。
まとめ：暑い季節に備えてストックするチャンス！
暑い季節は水分補給飲料を常備しておくと便利です。現在開催中のAmazonタイムセールでは、「キリン 世界のKitchenから ソルティライチ 500ml×24本」を20％オフのお得な価格で購入できます。
まとめ買いを検討している人は、この機会にストックしてみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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