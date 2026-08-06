暑い季節の水分補給に箱買い！「世界のKitchenから ソルティライチ」24本がお得

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「世界のKitchenから ソルティライチ 500ml×24本」が

Amazonタイムセールに登場！

キリンビバレッジ「世界のKitchenから ソルティライチ 500ml×24本」が、現在開催中のAmazonタイムセールの対象となっています。

過去価格2,793円のところ、20％オフの2,243円で販売中です。1本あたり約93円で購入できるお得なセールとなっています。

「世界のKitchenから ソルティライチ」の特徴

Amazon商品ページより

キリンビバレッジ「世界のKitchenから ソルティライチ」は、タイの家庭で親しまれている「ローイゲーオ」の知恵をヒントに開発された、ライチと沖縄県産の海塩を組み合わせた塩分・水分補給飲料です。

100mlあたり食塩相当量0.11gを含み、毎日の水分補給や汗をかいた際の塩分・水分補給に適しているとしています。原材料にはぶどう、グレープフルーツ、ライチの果実を使用し、ライチの風味と沖縄県産の海塩を組み合わせた味わいが特徴です。

まとめ：暑い季節に備えてストックするチャンス！

暑い季節は水分補給飲料を常備しておくと便利です。現在開催中のAmazonタイムセールでは、「キリン 世界のKitchenから ソルティライチ 500ml×24本」を20％オフのお得な価格で購入できます。

まとめ買いを検討している人は、この機会にストックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。