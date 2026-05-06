本記事は週刊アスキー4月7日発売号（No.1590）からの転載です。価格などの情報はすべて当時のものとなります。

ほどほど予算でマニアックにもこだわれる

安くていいイヤフォンを見つけよう！

ガジェットって、最近高くなったなぁ。そんなふうに思っているあなた。低価格でいい音が手に入るイヤフォンはいかがですか？

イヤフォン専門店に足を運べば数多くの製品が並び、1万円程度の予算があれば、わくわくするような製品に出会うことも可能だ。低価格と侮るなかれ、このカテゴリーは各メーカーが最新技術を惜しみなく投入するかなりエキサイティングな市場にもなっている。

数万円クラスのハイエンド機に劣らない機能と性能を持つワイヤレスイヤフォンや、手軽だけれど奥の深い有線イヤフォンなど選択肢も豊富。限られた予算の中で、自分に合った製品を探すのもお買い物好きには楽しい。

いまやイヤフォンは仕事でも、ゲームなどのエンタメでも必需品。音の体験を劇的に塗り替える、コスパ最強の相棒たちを探す旅に出かけませんか？

専門店で売れているハイコスパ製品を紹介！

ハイコスパイヤフォン選びの基本

スマホやパソコンの音をちょっと良くして楽しみたい。そう考えているのなら、イヤフォンを少しいいものにしてみてはどうだろうか？ 本格的な製品は高価になるが、ワイヤレスイヤフォンでは1万円程度、有線であれば5000円を切るぐらいの価格帯であれば、機能の面でも音の面でも満足のいく製品に出会うことが可能だ。

それではどんな製品が実際に売れているのか？ コスパが高く満足できる製品はどれなのか？ 専門店で聞いてみた。ここでは、秋葉原などに店舗を構えるe☆イヤフォンの売れ筋製品から、比較的低価格に買える10機種セレクトしてもらい、各製品のおすすめポイントを聞いている。

外音が自然に耳に入り、テレワークや軽い運動などをする際にも快適なイヤーカフ型の製品、低価格でも性能に妥協がないワイヤレスイヤフォン。そして、じわじわと人気が高まっている有線イヤフォンなどバラエティある製品が集まった。

スマートフォンの付属イヤフォンからグレードアップしたい人はもちろん、常にかばんに入れておける、サブ的なイヤフォンが欲しいと思う人にもいいものが揃っている。

【イヤーカフ型】【ワイヤレス】

見た目は謎のカプセル、中身はイヤフォン

水月雨 (MOONDROP)「Pill ミュージックカプセル」 販売価格5700円

リーズナブルな価格でありながら音質のいい製品が多く、マニアからの評価も高い水月雨の製品。ケースは薬のカプセルのようなデザインで、e☆イヤホンでも発売以来ずっと売り上げの上位をキープしている人気製品とのこと。

カラーバリエーションの中では「レッド」が特に人気で、耳元のアクセサリー感覚で購入するのも面白い機種となっている。

【イヤーカフ型】【ワイヤレス】

高コスパでも、性能に妥協がない「ながら聴き」イヤフォン

EarFun「EarFun Clip」 販売価格7990円

この価格帯ながら、高音質なコーデックであるLDACに対応。低遅延モードや、長時間のバッテリー持続時間、マルチポイント接続や専用アプリの対応など、非常に豊富な機能を備えている。本体は少し大きく感じるが、装着感も良く、耳をふさがないイヤーカフ型の製品の中でも、機能の充実度では群を抜いている機種だ。