スリープ解除や背面ボタン、連射機能などが揃ったSwitch 2用コントローラーが3980円はお得では？

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Nintendo Switch 2用ワイヤレスコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、「RANGELIFE Nintendo Switch 2用ワイヤレスコントローラー」が販売中だ。価格は3980円。

本製品は、Nintendo Switch 2（初代Switch）やPCにも対応するワイヤレスコントローラー。HOMEボタンの操作で本体のスリープ解除ができるほか、好みのボタンを割り当てられる背面ボタン、デュアル連射対応、6軸ジャイロセンサーなどが特徴となっている。

スリープ解除や連射、背面ボタンなど欲しい機能が豊富

ユーザーレビューを見ると、“普通に良い／背面マクロとスリープ解除がそろった高コスパモデル／幅広いゲーム環境で活躍してくれる”といった声が寄せられている。

本体のスリープ解除機能や連射機能、背面ボタンなど、欲しい機能が盛りだくさんの一台。国内メーカーの製品が欲しい人、手頃なコントローラーが欲しい人におすすめできそうだ。