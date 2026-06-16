Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第444回
スリープ解除や背面ボタン、連射機能などが揃ったSwitch 2用コントローラーが3980円はお得では？
2026年06月16日 18時30分更新
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Nintendo Switch 2用ワイヤレスコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、「RANGELIFE Nintendo Switch 2用ワイヤレスコントローラー」が販売中だ。価格は3980円。
本製品は、Nintendo Switch 2（初代Switch）やPCにも対応するワイヤレスコントローラー。HOMEボタンの操作で本体のスリープ解除ができるほか、好みのボタンを割り当てられる背面ボタン、デュアル連射対応、6軸ジャイロセンサーなどが特徴となっている。
スリープ解除や連射、背面ボタンなど欲しい機能が豊富
ユーザーレビューを見ると、“普通に良い／背面マクロとスリープ解除がそろった高コスパモデル／幅広いゲーム環境で活躍してくれる”といった声が寄せられている。
本体のスリープ解除機能や連射機能、背面ボタンなど、欲しい機能が盛りだくさんの一台。国内メーカーの製品が欲しい人、手頃なコントローラーが欲しい人におすすめできそうだ。
|Image from Amazon.co.jp
|RANGELIFE 【Switch2用】ワイヤレスコントローラー 本体スリープ解除対応 RGBライト搭載 背面ボタン・マクロ・連射対応 Switch/Switch有機EL/Switch Lite/Windows対応 (ブラック)
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