Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第443回
FPS・TPSで勝利を掴みたい？ だったら8Kポーリングレートの無線ゲームパッド「GameSir G7 Pro 8K Aimlabs PC」はどう？
2026年06月16日 18時00分更新
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GameSirのワイヤレスゲーミングコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのワイヤレスゲーミングコントローラー「GameSir G7 Pro 8K Aimlabs PC」が販売中だ。価格は1万5999円。
本製品は、FPSトレーニングソフトウェア「Aimlabs」とコラボしたゲーミングコントローラー。Aimlabsの世界観を再現したシアンカラーをはじめ、有線＆2.4GHz無線ともに最大8000Hzポーリングレート、精密なエイム操作が可能な第2世代 Mag-Res TMRスティック、ホール効果トリガーとマイクロスイッチトリガーのワンタッチ切替などが特徴となっている。
FPS・TPSに最適なハイエンドモデル
ユーザーレビューを見ると、“FPS・TPS向けのハイエンドモデル／使い心地がとても良い／完成度の高いゲームパッド”といった声が寄せられている。
完成度の高さと使い勝手の良さがポイントになっているようだ。FPS・TPS用のコントローラーが欲しい人はチェックしてみては？
|Image from Amazon.co.jp
|GameSir G7 Pro 8K Aimlabs PC ワイヤレスゲーミングコントローラー PC対応 8000Hz有線/2.4G超高速ポーリングレート TMR第2世代ホール効果スティック デュアルトリガーストップ 4背面ボタン マクロ機能 Bluetooth/2.4G/有線接続 Steam対応 ドリフト防止 光学式ABXYボタン ジャイロ搭載 振動モーター 3.5mm対応 eスポーツ向け プロ仕様ゲームパッド（Aimlabs公式ライセンス）
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