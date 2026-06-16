FPS・TPSで勝利を掴みたい？ だったら8Kポーリングレートの無線ゲームパッド「GameSir G7 Pro 8K Aimlabs PC」はどう？

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GameSirのワイヤレスゲーミングコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirのワイヤレスゲーミングコントローラー「GameSir G7 Pro 8K Aimlabs PC」が販売中だ。価格は1万5999円。

本製品は、FPSトレーニングソフトウェア「Aimlabs」とコラボしたゲーミングコントローラー。Aimlabsの世界観を再現したシアンカラーをはじめ、有線＆2.4GHz無線ともに最大8000Hzポーリングレート、精密なエイム操作が可能な第2世代 Mag-Res TMRスティック、ホール効果トリガーとマイクロスイッチトリガーのワンタッチ切替などが特徴となっている。

FPS・TPSに最適なハイエンドモデル

ユーザーレビューを見ると、“FPS・TPS向けのハイエンドモデル／使い心地がとても良い／完成度の高いゲームパッド”といった声が寄せられている。

完成度の高さと使い勝手の良さがポイントになっているようだ。FPS・TPS用のコントローラーが欲しい人はチェックしてみては？