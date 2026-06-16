ゲーミング初心者向けのスペックが魅力！ RTX 5050搭載のMSI製15.6型ノートPCが21万4800円

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MSIの15.6型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの15.6型ゲーミングノートPC「Katana 15 HX B14W」が販売中だ。参考価格は25万5800円だが、執筆時点では16％オフの21万4800円で購入できる（6月16日時点）。

RTX 5050 Laptop GPU搭載の初心者向けモデル

本製品は、インテル「Core i7-14650HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5050 Laptop GPU」を搭載する15.6型ゲーミングノートPC。メモリーは16GB（DDR5）、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はWQHD（2560×1440ドット）、リフレッシュレートは最大165Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

本製品の魅力は、ゲームや動画編集、配信などに適したスペックと比較的手頃な価格帯。性能不足で後悔したくない人はもちろん、長く使用できるモデルを欲している人におすすめできる。さらにゲーミングノートPCを買ってみたい人にもピッタリなので、気になる人はチェックしてみては？