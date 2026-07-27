Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第550回
足音や銃声が聴き取りやすい！ HyperXのゲーミングイヤフォンという選択肢、アリかも？
2026年07月27日 17時30分更新
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HyperXの有線ゲーミングイヤフォンをチェック
Amazon.co.jpにて、HyperXの有線ゲーミングイヤフォン「HyperX Cloud Earbuds III」が販売中だ。価格は5473円。
ヘッドセットよりもヘッドフォンが良い人に◎
本製品は14mmドライバーを採用する有線ゲーミングイヤフォンで、低音から高音まで幅広いサウンド体験ができるという。4種類のサイズをそろえたイヤーチップ、マイクや音量調整などができるインラインコントロール、L字型の3.5mmプラグなどが特徴となっている。
外出先でゲームや動画・音楽鑑賞がしたい人にオススメできる製品だ。コンパクトで持ち運びやすいゲーミングイヤフォンを探している人は、本製品をチェックしてみては？
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