Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第441回
ゲームも仕事もこれで良いのでは？ 有線ゲーミングヘッドセット「INZONE H3 MDR-G300」が26％オフの9000円
2026年06月16日 17時30分更新
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ソニーの有線ゲーミングヘッドセットをチェック
Amazon.co.jpにて、ソニーの有線ゲーミングヘッドセット「INZONE H3 MDR-G300」が販売中だ。参考価格は1万2100円だが、執筆時点では26％オフの9000円で購入できる（6月16日時点）。
本製品は、ゲーム向けに最適化された360度立体音響が魅力の有線ゲーミングヘッドセット。チューニングされた立体音響により、相手の場所を正確に察知でき、ゲームに没入しやすくなるという。そのほか、長時間プレイしても耳が痛くならないヘッドクッション、そして指向性ブームマイクなども特徴だ。
ゲームも仕事もこれ一台で賄える
ユーザーレビューを見ると、“ゲーム内の小さな音もしっかり拾ってくれる／長時間つけていても耳が痛くならない／この価格でかなりコスパの良い製品”といった声が寄せられている。
ゲーミングヘッドセットではあるが、テレワークなど仕事の用途でも活用できるところが本製品の魅力。音が重要なゲームで勝率を上げたい人はもちろん、ウェブ会議でクリアな声を届けたい人におすすめできる。
|Image from Amazon.co.jp
|ソニー ゲーミングヘッドセット INZONE H3 MDR-G300: 有線 / 立体音響 / 低遅延 / 長時間使用しても疲れづらい / ブームマイク付き / PS5 Switch / テレワークでも使える / EVO Japan 2023公式競技ギア / ホワイト
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