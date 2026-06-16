ゲームも仕事もこれで良いのでは？ 有線ゲーミングヘッドセット「INZONE H3 MDR-G300」が26％オフの9000円

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ソニーの有線ゲーミングヘッドセットをチェック

Amazon.co.jpにて、ソニーの有線ゲーミングヘッドセット「INZONE H3 MDR-G300」が販売中だ。参考価格は1万2100円だが、執筆時点では26％オフの9000円で購入できる（6月16日時点）。

本製品は、ゲーム向けに最適化された360度立体音響が魅力の有線ゲーミングヘッドセット。チューニングされた立体音響により、相手の場所を正確に察知でき、ゲームに没入しやすくなるという。そのほか、長時間プレイしても耳が痛くならないヘッドクッション、そして指向性ブームマイクなども特徴だ。

ゲームも仕事もこれ一台で賄える

ユーザーレビューを見ると、“ゲーム内の小さな音もしっかり拾ってくれる／長時間つけていても耳が痛くならない／この価格でかなりコスパの良い製品”といった声が寄せられている。

ゲーミングヘッドセットではあるが、テレワークなど仕事の用途でも活用できるところが本製品の魅力。音が重要なゲームで勝率を上げたい人はもちろん、ウェブ会議でクリアな声を届けたい人におすすめできる。