まだ普通のモニターでゲームしてる人へ。200Hz・0.3msのASUS製ゲーミングモニターが1万円台に

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ASUSの24.5型ゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、ASUSの24.5型ゲーミングディスプレー「TUF Gaming VG259Q5A」が販売中だ。過去価格は2万4800円だが、タイムセールにより44％オフの1万3980円で購入できる（6月15日時点）。

本製品は、フルHD（1920×1080ドット）のFast IPSパネルを採用する24.5型ゲーミングディスプレー。リフレッシュレートは200Hz、応答速度は最小0.3msなど。ほかにも、Adaptive SyncやExtreme Low Motion Blurなどの補正機能、ゲーム用の便利機能、上下角度調整が可能なスタンドなどが特徴となっている。

200Hz・0.3msのゲーミングディスプレーがタイムセール中

ユーザーレビューを見ると、「コスパ最強」「画質も美しく、目に優しい」「ゲームが上達した」といった声が寄せられている。タイムセール中は1万円台で購入できるため、高性能なゲーミングディスプレーを求めている人は早めにチェックしてみては？